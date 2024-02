Čeští fotbaloví reprezentanti si zopakují souboje s Albánií. Právě soupeře, se kterým se střetli už v kvalifikaci o evropský šampionát, jim přisoudil los čtvrtého ročníku Ligy národů. Ve čtyřčlenné skupině B1 svěřenci nového kouče Ivana Haška změří síly i s Ukrajinou, která kvůli válce s Ruskem hraje svá domácí utkání na neutrální půdě, a s Gruzií.

Albánie - Česko | Foto: Deník/František Bílek

Český tým si zahraje druhou ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů potřetí z dosavadních čtyř ročníků. Předloni se ještě pod vedením tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého poprvé představil v elitní Lize A, ve skupině ale skončil poslední a sestoupil.

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Čtvrtý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství světa v roce 2026. Nové vydání Ligy národů začne v září a skupinová fáze se odehraje během podzimu.

Postup do Ligy A si přímo zajistí pouze vítěz skupiny, poslední celek naopak spadne o úroveň níž. Novinkou Ligy národů je play off, které se bude hrát v březnu příštího roku. Týmy na druhých místech v divizi B se ve dvojzápasech utkají o postup proti mužstvům ze třetích míst Ligy A, celky z třetích příček čeká boj o udržení proti zemím z druhých pozic v Lize C.

Český tým před losem figuroval v nejvyšším ze čtyř výkonnostních košů divize B a měl jistotu, že se vyhne papírově nejtěžšímu soupeři Anglii, Rakousku a Walesu. Bývalý srbský reprezentant Aleksandar Kolarov přisoudil Haškovým svěřencům poměrně náročnou skupinu.

S Albánií se národní mužstvo vloni na podzim dvakrát utkalo v evropské kvalifikace. Po zářijové domácí remíze 1:1 Češi ve venkovní odvetě prohráli 0:3 a v konečné tabulce obsadili za balkánský soupeřem druhé místo. Oba celky postoupily na letní Euro do Německa.

Proti Ukrajině se nedařilo

S Ukrajinci se český tým utkal v prvním ročníku Ligy národů v roce 2018 a utrpěl porážky 1:2 doma a 0:1 venku. Národní mužstvo zvítězilo jen v prvním z pěti vzájemných soubojů. V posledním duelu s Ukrajinci Češi v září 2021 remizovali v Plzni v přípravě 1:1. Východoevropská země hraje kvůli ruské invazi domácí zápasy na neutrální půdě, představila se v Polsku, Německu, na Slovenku a vloni v říjnu proti Severní Makedonii v Praze na Letné.

Ukrajince v březnu čeká baráž o mistrovství Evropy stejně jako Gruzii, která dokonce může být soupeřem národního mužstva na letním šampionátu. V play off C se v konkurenci Řecka, Lucemburska a Kazachstánu utká o jedno místo v "české" skupině, v níž jsou také Portugalsko a Turecko. Národní tým se s Gruzií dosud neutkal.

Čtvrtý ročník Ligy národů bude propojen s evropskou částí kvalifikace o příští mistrovství světa. K 12 týmům z druhých příček v klasické kvalifikaci se připojí čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikačních skupinách neskončí do druhého místa. Těchto 16 zemí se pak v play off utká o zbylá čtyři evropská místa na šampionátu v roce 2026.

Skupinová fáze Ligy národů se odehraje v září, říjnu a listopadu. Nově zařazené play off bude na programu v březnu příštího roku. Finále, které se bude týkat jen nejlepších celků z Ligy A, se pak odehraje v červnu. Celkové prvenství obhajuje Španělsko.