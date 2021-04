Trenéři mu říkají, aby častěji střílel. Měl by je poslouchat, ránu má Lukáš Provod precizní - a to i slabší pravou nohou. Prokázal to v zápase kvalifikace mistrovství světa, proti Belgii, v němž poslal českou fotbalovou reprezentaci do vedení. Češi nakonec remizovali s favoritem 1:1.

Lukáš Provod | Foto: Profimedia.cz

Jste ve formě, prokazujete to i ve Slavii. Proto jste si na střelu z nějakých dvaceti metrů věřil?

Trenéři mi říkají, že mám dobrou střelu a že bych měl střílet častěji. Vyčítají mi to. Teď to vyplynulo ze situace, Kuba Jankto mi to dal skvěle na vápno. Navedl jsem si míč a už nebylo o čem přemýšlet. Vystřelil jsem a jsem rád, že to tam spadlo. Myslím ale, že bych se měl do koncovky tlačit ještě víc.