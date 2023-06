Při exhibičním fotbalovém utkání na finálovém turnaji McDonald's Cupu 2023 v Uherském Hradišti se nestali neobletovanějšími hvězdami Petr Švancara, Pavel Horváth nebo Milan Petržela. Děti nejvíc toužily po podpisu a selfíčku s renomovaným šéfkuchařem Přemkem Forejtem. „Moc jsem si to tady užil,“ usmíval se šestatřicetiletý gastronom.

Šéfkuchař Přemek Forejt se zdraví s fanoušky po exhibičním utkání při finálovém turnaji McDonald's Cupu 2023 v Uherském Hradišti | Foto: McDonald's Cup

Jak se mají rádi špičkový šéfkuchař a fotbal?

Máme se rádi, ale nemůžu říct, že bych byl nějaký fotbalista, nikdy mi to moc nešlo. Rád se ale na fotbal koukám a samozřejmě velice rád fandím. Bylo krásné zahrát si takhle po boku skvělých lidí. Navíc se mi strašně líbí, jaký má obrovský úspěch tahle akce, skoro třicet osm tisíc dětí se zapojilo, to mě těší.

Jaké je hrát s takovými osobnostmi jako Petr Švancara nebo Tomáš Hübschman, peskovali vás za přihrávky?

Ne, jsou skvělí a velice tolerantní. Všechny jsem dopředu upozornil, že to neumím a že jsem tady tak trochu navíc. Švanci je skvělý chlap, je s ním hrozná sranda a všichni na mě byli velice milí, užil jsem si to.

Vynadal vám Petr Švancara, že jste neproměnil penaltovou akci?

Ne ne, ale já mu říkal, že to nedám. (smích)

Dovolil jste si vedle takových osobností něco s míčem?

Řekl bych to takhle: dovolit si něco s balonem je u mě silné slovo. (směje se) Jsem rád, že jsem se balonu vůbec dotkl.

McDonald's Cup je turnaj pro školáky, zahrál jste si ho jako malý?

Přiznám se, že mě to minulo. Když jsem byl na základce, měli jsme hudební zaměření, nebyli jsme úplně sportovní třída. A myslím, že by mě ani tehdy neposlali do pole hrát. (úsměv)

Jak na vás dýchla atmosféra v Uherském Hradišti, svazovala vás na hřišti?

Samozřejmě jsem byl nervózní, spousta dětí se tady na vás kouká, ale bylo to super. Děcka fandila, je to moc krásná akce.

Když vás oslovili s účastí na McDonald's Cupu, jistě jste neváhal, že?

Vůbec. Když jsme se o tom bavili, řekl jsem, že bych se velice rád téhle akce zúčastnil.

Co byste po takovém náročném fotbalovém turnaji doporučil dětem za jídlo?

Doporučil bych jim, ať si dají to, na co mají chuť.

Povedete vaše děti ke sportu, nebo spíš k vaření?

Děti povedeme k tomu, co budou chtít dělat, s čím přijdou a co by se jim líbilo, v tom je budeme podporovat. Nebudeme je tlačit do toho, co je náš koníček a je třeba nebaví.