Loni se potkali až ve finále, letos je jasné, že jedno z pražských S nepřejde ani přes čtvrtfinále MOL Cupu. Právě v něm přivítá Slavia na svém trávníku Spartu, kterou v posledním pohárovém měření sil na Letné porazila. Zvládnou sešívaní zápas s odvěkým rivalem stejně jako v loňském roce? A podaří se fanouškům napodobit fantastickou kulisu z finálového duelu?

Slávisté pojedenácté ve své historii vyhráli pohár. Ve finále MOL Cupu na Letné porazili Spartu 2:0 | Foto: CPA

Právě loňské finále MOL Cupu totiž nabídlo jen těžko opakovatelnou podívanou na tribunách. Stadion na Letné, který je běžně domovem Sparty, se pro jedno odpoledne rozdělil na poloviny, z nichž jedna patřila slávistům a druhá právě příznivcům domácího celku. Oba tábory se navíc vytasily se skvělými chorey a dělaly vše pro skvělou atmosféru.

Fanoušci Slavie v jednu chvíli dokonce bouřlivě skandovali pokřik „My jsme tu doma.“

A na trávníku to tak skutečně vypadalo. Slavia dokázala soupeři vnutit hru, jakou chtěla, a od úvodu byla aktivnější a nebezpečnější. Na sparťanech byla znát nervozita, přesto měl jednu z nejlepších šancí první půle Karabec. Mířil ovšem nad.

Rakušan chce jednat o plotech na fotbale: Silná slova o šikaně nejsou na místě

„Bavili jsem se o tom, že chceme hrát svoji hru a nechceme kvůli tomu, že to je derby, nakopávat a podřídit se jim v tom, co hrají oni. To se nám úplně nepovedlo. Prostě jsme to nehráli, podřídili jsme se jejich hře a to pro nás bylo špatné,“ litoval bezprostředně po utkání sám Karabec.

Sešívaní svoje první šance také neproměnili, ale dočkali se ve druhé půli, kdy soupeře zatlačili ještě víc. V 59. minutě se ranou z voleje trefil hrdina zápasu David Douděra, který o pět minut později donutil svým centrem k chybě Filipa Panáka, jenž si balon srazil do vlastní sítě.

Zdroj: Youtube

„Byli jsme na to dobře takticky připravení. Viděli jsme, že herně i běžecky jsme lepší a soustředili jsme se jeden vedle druhého pokorně na každý náš výkon. Když se takhle jednotlivě soustředíte na svůj výkon, tak z toho vznikne tým a týmovost. To se nám tentokrát povedlo,“ pochvaloval si po zápase nadšený Douděra.

Diametrálně odlišný zápas

Slávistická radost tehdy odezněla až při dalším derby na Letné, které se hrálo už o deset dní později. Sparta se zcela evidentně poučila z předchozí zkušenosti a proti svému sokovi podala diametrálně odlišný výkon.

Domácí, které tentokrát hnala Letná plná jejich fanoušků, šli dvakrát do vedení a dvakrát o náskok přišli. V sedmé nastavené minutě druhé půle ale rozhodl z penalty Ladislav Krejčí o vítězství 3:2, které se ukázalo být klíčovým v boji o titul. Zatímco Slavia zakončila ročník s pohárem z MOL Cupu, Sparta po dlouhém čekání zvedla nad hlavu ligovou trofej.

Stovky mrtvých při fotbale. Za nejhorší tragédie mohou fanoušci, policie i ploty

A zatím ani poslední derby z letošního září nenastínilo, ke komu by se nyní mohlo přiklonit štěstí. V Edenu byla k vidění spíš válka než fotbal, a zápas měl pro domácí hodně paradoxní vyústění.

Slávisté vedli po Jurečkově gólu z 58. minuty a v nastavení druhé půle přidali druhou trefu. Ta ale po zkoumání na videu neplatila a hostující Lukáš Haraslín vyrovnal z penalty. Oba týmy se tak rozešly smírně 1:1 a v pohárovém čtvrtfinále si rozhodně mají co vracet.

Využije Slavia domácího prostředí, nebo se snad ukáže, že Brian Priske našel na sešívané recept? Zápas je na programu od 18 hodin.