"Byl to strašně těžký zápas," ulevil si trenér Sparty Pavel Vrba.

Jeho svěřenci byli zejména v prvním poločase o něco pozadu a hosté byli o něco aktivnější. "Baník hrál zodpovědně, důrazně, nepouštěl nás do situací, ve které jsem věřil, že se do nich dostaneme," pokračoval Vrba.

Hlavně úvodní dvacetiminutovka byla ze strany ostravského týmu povedená. "Jen nám chybělo štěstí. Měli jsme tam několik střel a hráli aktivně. Ale vyložené šance jsme neměli," uznal středopolař hostů Adam Jánoš.

Poprvé od října nastoupil po zranění v základní sestavě Sparty mladík Adam Hložek a byl to právě on, kdo se dostal do jediné čisté gólové šance v utkání. V 67. minutě běžel sám na Jana Laštůvku, ale zkušenost vyhrála nad mládím a ostravský brankář pokus o přehození zneškodnil.

Hloupý gól

"Ve druhém poločase nám trochu docházely síly. Hlavně jsme nechtěli dostat nějaký hloupý gól.." vracel se k utkání Jánoš. Ale přesně to se stalo…

V 87. minutě letěl před Laštůvkovu branku centr, Kaloč objal Krejčího mladšího, popoběhl s ním a pak sním spadl. Školácká chyba, ze které vzešla nejen druhá žlutá a následně také červená karta pro Kaloče, ale samozřejmě i penalta a díky trefě Dávida Hancka postup do další pohárové fáze.

"Už ve Zlíně jsem dal penaltu, tak jsem si míč zase vzal. Ulevilo se nám, víme, že náš výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali," přiznal úspěšný penaltový střelec. "Ostrava nám to vůbec neulehčila, hrála velmi dobře," pochválil soupeře.

Ostrava se tak už může soustředit pouze na domácí ligovou soutěž, Sparta je mezi osmičkou nejlepších v poháru a může tak spřádat plány na obhajobu.

Sparta Praha – Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Gól: 89. Hancko z penalty. Rozhodčí: Julínek – Hrabovský, Podaný. Žluté karty: Plavšič, Heča – Fleišman, Kaloč. Červená karta: 88. Kaloč.

Sparta: Heča – Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek – Plavšić, Pavelka (87. Trávník), LK37, Dočkal (75. Karabec), Hložek – Kozák (66. Sáček).

Baník: Laštůvka – Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš – Ndefe (84. Juroška), Tetour, Kaloč, De Azevedo (80. Holzer) – Zajíc (66. Šašinka).