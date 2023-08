/NEKOREKTNÍ SPORT/ Nejoblíbenější sport světa se změní k nepoznání. Federace FIFA chystá podle zjištění Deníku přelomový návrh: fotbal by hráli muži a ženy společně. Jen tak se z konzervativní kopané stane sport ideologicky vhodný do 21. století.

Anglická fotbalistka Chloe Kellyové (vpravo) se raduje z vítězného gólu ve finále Eura. | Foto: ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Rubrika „(Ne)korektní sport“ přináší fiktivní zprávy ze světa sportu a obsahuje nadsázku a ironii. Podobnost s realitou nemusí být nutně náhodná.

Ženský fotbal prožívá boom, o čemž svědčilo i právě skončené mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu. Mezera mezi mužskou a dámskou verzí nejpopulárnějšího sportu světa je však bohužel stále široká – jak co do sledovanosti, tak co do financí. Jak to změnit? Jak vyvětrat ostudnou zatuchlinu předsudků a stereotypů?

Podle zdrojů Deníku se v šerých kancelářích mezinárodní federace FIFA v Curychu zrodil smělý plán, který má konzervativní kopanou rázem katapultovat mezi nejprogresivnější sportovní odvětví. Doba si to žádá: ženy a muži jsou si rovni, tak proč by nemohli společně – tělo na tělo, kopačka na kopačku – běhat za míčem?

„Když se podíváte na rozvoj ženského fotbalu, musíte se ptát, zda opravdu existují překážky, které by fotbalistkám bránily hrát s muži. A zjistíte, že neexistují. Jsou jen v našich hlavách. Staré myšlení je potřeba změnit,“ říká Hans-Pierre Equal z komise FIFA pro rovné příležitosti, diverzitu a kontrolu kulatosti míčů.

Ženy tvoří hru

Deníku se podařilo získat pracovní verzi revolučního návrhu. Podívejme se ve stručnosti na hlavní body tohoto mimořádného textu.

V každém z týmů (vyhýbejme se sexistickému termínu „mužstvo“) bude v poli pět žen a pět mužů. Je však nutné zabránit tomu, aby docházelo k nadměrnému počtu střetů mezi oběma pohlavími. Kdyby se např. drobná útočnice dostala do presu mezi dva urostlé stopery, mohlo by to budit nežádoucí dojem.

Řešení tohoto oříšku je následující: muži budou nastupovat výhradně na pozicích obránců a hrotových útočníků. Bojovat tak budou především mezi sebou. Ženy obsadí role záložnic, případně křídel. Každý musí vědět, kde je jeho místo.

„Muži o sobě rádi dávají vědět, proto je pro ně role střelců v útoku jako stvořená. Ale motorem – v rodině i na hřišti – jsou vždy ženy, které tvoří hru,“ tvrdí Equal.

Pokud jde o brankáře, je to jednoduché. V jednom poločase bude chytat muž, ve druhém si rukavice navleče gólmanka. Kdo začne a kdo bude střídat? To je na rozhodnutí trenérského dua (je jasné, že už nebude možné mít u týmu jen jednoho trenéra či trenérku – obě pohlaví musí být zastoupenai v této funkci a svorně křičet na svěřence/svěřenkyně v libozvučné polyfonii).

Nebinární problém

Experti z FIFA si jsou vědomi jistých úskalí při zavádění této tak potřebné novinky. V zemích jako Írán či Afghánistán může být problém sehnat dostatek fotbalistek. Lze však využít manželky, sestry či dcery hráčů. Existence fotbalových hidžábů, čádorů a nikábů navíc výrazně zpestří fádní nabídku klubových fanshopů.

Zpočátku se rovněž nebude možné vyhnout různým narážkám a vtípkům – od toho budou mít rozhodčí kromě žlutých a červených karet ještě kartu růžovou. Kdo se proviní sexismem, bude poslán na deset minut do ledové sprchy.

Proč tedy FIFA s návrhem ještě nevyšla před fotbalovou veřejnost? Těsně před dokončením celé koncepce se s námitkami ozvali(y) zástupci transgender komunity a nebinárních osob. Výlučné zaměření na tradiční muže a ženy považují za diskriminační. Uvažuje se tak o tom, že „translidé“ by plnili(y) roli náhradníků, protože mohou zaskočit za libovolné pohlaví.

Spokojí se však jen s místem na lavičce?