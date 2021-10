Na západ od našich hranic jde poslední dobou o hojně diskutované téma. Mají hlavičky ve fotbale negativní zdravotní důsledky? Mluví se o hrozbě demence, rozjela se dokonce iniciativa s cílem zcela vymýtit údery míčem do hlavy. Je jasné, že by to zásadně změnilo podobu nejoblíbenějšího sportu planety.

Co na to říkají fotbalisté v Česku? Průzkum Deníku mezi více než 200 hráči a trenéry na všech úrovních dává jasnou odpověď – hlavičky do fotbalu zkrátka a dobře patří.

Kolébka fotbalu jde příkladem

Na následky demence v nedávné době zemřeli třeba Jack Charlton či Nobby Stiles, členové anglického týmu mistrů světa z roku 1966, vážné potíže má i legendární záložník sir Bobby Charlton. Negativní následky prudkých úderů do hlavy pronásledují po kariéře řadu hráčů. I proto vznikla charitativní organizace „Head for Change“, který na problém upozorňuje.

Před měsícem uspořádala exhibiční zápas za účasti mnoha bývalých profíků. V prvním poločase se smělo hrát hlavou jen v pokutových územích, jinak byla hlavička posouzena podobně jako ruka či běžný faul. Ve druhé půli už se nehlavičkovalo vůbec.

„Bylo to proti všem mým instinktům. Do hry to vnáší jinou dimenzi. Musíte rychle přemýšlet, jak si míč co nejrychleji zpracovat, dostat ho na zem a hledat jiná řešení,“ popsal svou zkušenost bývalý hráč Premier League Mark Tinkler. V Anglii už je zaváděno povinné omezení hlavičkování během tréninků a u mládeže, úplný zákaz ale v dohledné době nehrozí.

Co na to fotbalisté z Česka?

Karel Vlasák, FK Pšovka Mělník (trenér mládeže): „Nebojím se. U dětí se snažíme začínat hlavičkování s měkkými míči a až potom jít na normální tvrdé. A stejně je toho hlavičkování v tréninku tak málo, že mi to nepřijde úplně relevantní. V soutěži přípravek je maximálně pět hlaviček za zápas v součtu za všechny hráče.“

Pavel Růžička, Baník Švermov: „Ofsajd zrušit, hlavičkování nechat!“

Daniel Krulich, Slavoj Stará Boleslav: „Nebojím, ale jsem si vědom toho, že každá hlavička ze mě dělá ještě většího dementa (smích). To už bych spíš zakázal skluzy, při nich vznikají nejhorší úrazy.“

Martin Procházka, Spartak Rychnov (trenér): „Za chvíli by se fotbal hrál v rukavičkách. K fotbalu hlavičky patří. Gólman by měl koukat kolem sebe. Stát se může cokoli, to bychom museli třeba zakázat i auta, protože se bourá.“

Radek Buchta, Slovan Rosice: „Hlavičkuji celý život a žádné újmy jsem nikdy nezaznamenal, ani při studiu vysoké školy. Myslím, že k zákazu hlavičkování nedojde, maximálně se omezí u dětí v tréninku, ale v soutěžních zápasech u něj zůstaneme.“

Jan Silný, SK Líšeň: „Co na tohle říct?! Určitě se nebojím hlavičkovat a ani si neumím představit fotbal bez hlaviček. Můj názor na takové studie je, že jsou hloupost, ale mohu se mýlit.“

Petr Benát, SK Dynamo České Budějovice: „O tomto slyším poprvé a přijde mi to tedy hodně úsměvné. Nezbývá než doufat, že o ponechání stávajících pravidel rozhodnou zástupci příslušných orgánů, kteří ve svých kariérách opravdu moc nehlavičkovali.“

Michal Zimčík, 1. FC Viktorie Přerov: „Například s malými dětmi na tréninku hlavičky netrénujeme, protože v utkání přípravek se málokdy dostanou do hlaviček. Spíše přirozeně míči uhýbají, pokud jim míč vůbec na hlavu letí. Nedokážu si to představit u dospělých.“

Michael Podešva, Jarcová: „Myslím si, že my fotbalisté toho stejně v hlavě moc nemáme, takže není se čeho bát.“ (smích)

Petr Mužík, TJ Jiskra Domažlice: „Jestli se někdo zabývá tím, jestli je hlavičkování správné, nebo ne, je za mě absolutní blbost. Fotbal je jednoduchá a krásná hra a tyto diskuze, VAR a jiné věci fotbal akorát kazí.“

Barbora Fridrichová (maminka 2 fotbalistů): „Mně hrály fotbal dvě děti. Kluk i holka. Při každé hlavičce jsem si říkala, že jim vypadnou buňky na matematiku. Ale to je prostě fotbal. Bez toho by to nešlo.“

Tomáš Machálek, Blansko: „Fotbal bez hlavičkování si nedovedu představit, ale zároveň si rizika uvědomuji. Já osobně nejsem bezhlavým bijcem. Ne, že bych z hlavičkových soubojů utíkal, ale moc je nevyhledávám.“

Jakub Lattisch, FK Ostrov: „Hlaviček se bojím, protože bych byl blbější než jsem, i když ono to už asi nejde. Nebo podle toho, jaký mám účes.“ (smích)

Milan Flor, TJ Start Dešenice: "Když je dobrý míč a správně nafouknutý, tak je radost hlavičkovat. Ale když není, tak se popravdě hlavičky někdy dávat bojím.“

Neurolog: Vliv hlaviček na zdraví je prokázaný

Zatímco postoj většiny fotbalistů ke zdravotním rizikům hlavičkování je spíše přezíravý, odborníci to vidí jinak. „Osvěta je nepochybně potřeba, prakticky se o tom mezi lidmi nic neví,“ řekl Deníku prof. MUDr. Petr Kaňovský, přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Podle něj studie jednoznačně ukazují na souvislost hlaviček a chronické posttraumatické encefalopatie (CPTE). „Tyto studie prokazují dokonce i vliv zařazení hráče (tedy herní pozice jako útočník, obránce) a délky hráčské kariéry na věk manifestace a tíži onemocnění. Vliv hlavičkování studie zkoumají i s ohledem na průměrný počet „hlaviček“ během zápasu i během rutinního tréninku,“ popsal Kaňovský.

Následky mohou být velmi vážné. „CPTE se projevuje nejčastěji jako demence tzv. Alzheimerova typu, jinou terminologií tzv. kortikální demence,“ řekl Kaňovský.

Odmítá i častý argument, že dnešní míče jsou prý mnohem bezpečnější než staré kožené. „To je samozřejmě nesmysl. Dnešní míče sice nejsou kožené a nenabývají na hmotnosti „zmokřením“, nicméně finální impakt předmětu je funkcí nejenom hmotnosti, ale i rychlosti, jakou se pohybuje. A dnešní míče se právě v důsledku výrazně nižší hmotnosti pohybují mnohem rychleji,“ varoval.

Řešením by bylo postavit hru hlavou mimo hru, podobně jako hru rukou, jenže to je zatím vzhledem k postoji fotbalové veřejnosti neprůchodné. „Myslím, že v současné době je to prakticky neřešitelné,“ konstatoval profesor Kaňovský.