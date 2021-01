Jenže člověk míní – a covid mění. Země je stále ve stupni 5 epidemické tabulky PES, což je pro sport doslova vražedné. V Čechách už byl termín odsunut na 14. únor a Martin Drobný, provizorní šéf řídící komise českých soutěží, není příliš optimistický: „Na devadesát devět procent to budeme posouvat dál. Budeme to odkládat postupně po čtrnácti dnech.“

Žáci ve dvou na place

Pavel Nezval, jeho moravský kolega, je v podobném rozpoložení: „Jsme téměř na konci ledna a situace bohužel nevyhlíží nejlépe. Pokud mám správné informace, tak od stupně 4 by se mohlo alespoň trénovat po šestkách, nicméně ani ve čtyřce zatím nejsme. Pro výkonnostní fotbal to bohužel znamená, že zůstává zmrazený.“

Je to vskutku nedobrá situace. Týká se dospělých na amatérské úrovni i mládeže. Ve větších klubech, například v Hradci Králové, trénují žáci a dorostenci po dvou, mají pro sebe celé hřiště. Jde však spíše o to se potkat, připomenout si návyky. O plnohodnotnou přípravu se rozhodně nejedná.

Úplně bez společných setkání jsou dospělí. A to i ve třetích ligách či divizích, což vskutku není zábava pro žízeň. „Kluci u nás mají smlouvy. Jsou to poloprofesionálové,“ potvrzuje Martin Firbacher, předseda klubu z Chlumce nad Cidlinou, který v minulé sezoně oslnil Česko v domácím poháru, kde vyřadil Příbram i Bohemians a vzdoroval silné Plzni.

Chlumečtí se zkusili zeptat na fotbalové asociaci, zda kontrakty nemohou být považovány za dostatečné, aby mohl mančaft začít přípravu. Bylo jim řečeno, že ne. Fotbalová legislativa mluví o tom, že profesionálové jsou pouze ve dvou nejvyšších soutěžích.

Naděje se však (možná) objevuje. Dnes by měla sněmovna projednávat novou podobu tolik vzývaného systému PES. V návrhu se pro sport objevují dva posuny, které by byly přínosné.

Ten první se týká už nejtvrdšího stupně pět, v němž je Česko v současnosti, a podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného by v něm mělo ještě vydržet. Pokud idea projde, mohly by týmy trénovat venku společně v případě, že se každých pět dní zkontrolují. Stačit by měl i levnější antigenní test.

Při přesunu do čtyřky by platilo to stejné. Bez testů by se mohla sejít šestice sportovců (v pětce dvojice). „Výhledově se bez testů neobejdeme a myslím, že to tak bude nastavené. Já bych chtěl i za tohoto předpokladu trénovat,“ řekl David Rojka, trenér divizního Přerova.

Dohrát podzim?

Ano, asi to bude jediná cesta. Jenže ani ta nevede úplně přímo k tomu zásadnímu, tedy k zápasům.

Ve většině soutěží mají mančafty odehráno kolem osmi utkání. Víc se jich na podzim nestihlo. Už v minulé sezoně nebyla klání uzavřena, nepadalo se, nepostupovalo. „Kdyby se to stalo podruhé za sebou, je to průšvih,“ přiznal šéf „české“ komise Drobný.

Pro uzavření tabulky je nutné zvládnout 50 procent utkání. Proto se bude pokračovat podzimním programem, aby mužstva sehrála aspoň jedno střetnutí s každým soupeřem.

Teď jde o to kdy…