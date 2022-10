Viktoriáni jsou ve skupině smrti za otloukánka. Třikrát prohráli a mají skóre 1:12. Debakl 1:5 na Camp Nou od Barcelony, další pětigólový příděl v Mnichově od mistrovského Bayernu a domácí porážka 0:2 od Interu Milán.

Obrovský rozdíl ve všem. Porážka nás nesmí srazit do kolen, říká trenér Bílek

Fanoušci kritizují Západočechy za to, že dělají českému fotbalu ostudu. Kromě ekonomického přínosu (klub inkasoval 470 milionů korun za postup do základní fáze a celková částka se přehoupne přes půl miliardy) nemá působení Viktorie v Lize mistrů žádný valný význam.

„Tohle utkání v soutěži, která má být nejtěžší na světě, bylo pro Bayern přinejlepším rozcvičkou před sobotním šlágrem týdne v Dortmundu,“ napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung po úterní kanonádě 5:0.

Škarohlídi poukazují na paralelu se Slavií, která v sezoně 2019/20 bojovala ve skupině také s Barcelonou a Interem, k tomu měli ještě Dortmund. Sešívaní si tehdy počínali srdnatě, dokázali remizovat na San Siru i Camp Nou. A největší příděl, který dostali? 1:3 doma od Interu.

To Plzeňští si nejspíš lebedí ve fotbalovém masochismu. Zvučné soupeře si totiž sami přáli. „Chtěli jsme, tak to máme,“ mnul si ruce asistent trenéra Pavel Horváth po losu. „Jsem nadšený, nemohl jsem si přát víc,“ zářil záložník Jan Sýkora. Na západě Čech se těšili na hvězdy jako Robert Lewandowski nebo Sadio Mané, ovšem pak přišlo vystřízlivění. A teď je z toho blamáž.

Čekalo se, že to nebude žádná hitparáda. Ale jako by hráčům chybělo správné mentální nastavení: Nejsme lepší než soupeř, fotbalovostí se mu nemůžeme vyrovnat, tak mu to aspoň pořádně opepříme. Místo toho jdou odevzdaně na popravu.

Bavorské pivo Plzni zhořklo. Český mistr si z Mnichova veze krutý výprask

„Ukazuje se, že rozdíl je obrovský,“ chlácholí se plzeňský kouč Michal Bílek. „Prostě jsou lepší, tak to je,“ přikyvuje záložník Jan Kopic. „Bylo to 0:5, ale co? S Bayernem dostaly i lepší týmy,“ jedním dechem dodal.

Přesto mistr čelí za své výkony kritice. „My jsme si to vybojovali, zaslouženě postoupili přes tři předkola a proto jsme tady,“ namítá Kopic. To nikdo nezpochybňuje. Mimochodem, třeba Slavii před třemi lety stačilo vyřadit „jen“ Kluž. Jenže Západočeši po postupu přijali roli obětního beránka a s tím si vystačí.

Plzeňští jsou smířeni s vlastním osudem. Sami sobě namlouvají, že nemají žádnou šanci, a doufají, že by mohli ukořistit aspoň nějaký bodík. To ale budou muset přepnout na mód Slavia 2019/20. Bez kuráže to zkrátka nepůjde.