Fotbalisté Viktorie Plzeň uhráli v úvodním osmifinále Konferenční ligy bezbrankovou remízu na hřišti švýcarského Servette Ženeva. Odveta je na programu ve čtvrtek 14. března od 18.45 hodin v Doosan Areně, ještě předtím tam tým trenéra Koubka hostí v nedělním šlágru FORTUNA:LIGY od 18 hodin pražskou Spartu.

Viktoria Plzeň uhrála v Ženevě remízu. | Foto: Profimedia/Martial Trezzini/Keystone via AP

„Žádný kalkul od nás nečekejte, do obou zápasů půjdeme naplno,“ říkal plzeňský kouč Miroslav Koubek chvilku po bezbrankové remíze v Ženevě, s níž byl celkem spokojený. „Do odvety je to dobrý výsledek, doma se s podporou našich skvělých fanoušků popereme o postup,“ doplnil, ale varoval, že Servette o postupu do osmifinále po domácí remíze s bulharským Ludogorcem Razgrad rozhodlo vítězstvím na jeho hřiště.

„Servette má velmi dobře organizovaný tým, poslední pět šest zápasů neinkasovalo žádnou branku. I my jsme to dneska v defenzivě zvládli na výbornou, ale k úspěchu potřebujeme doma přidat v útočné fázi. Soupeř ná ničím nepřekvapil, i v odvetě budou rozhodovat maličkosti“ měl jasno Koubek. Spoléhá i na návrat nejlepšího střelce Šulce.

I bez něho se viktoriáni v Ženevě po počátečním oťukávání brzy osmělili, už v osmé minutě si zaběhl za domácí obranu Kopic, ale jeho strážce před ním ukopl míč na roh. Ten rozehrál Kalvach znovu na zkušeného záložníka, jenž však v jasné pozici branku přestřelil. Nakonec právě tohle byla největší šance první půle.

Pak se odehrávala spíš taktická bitva, až když po půlhodině hry domácí soupeře z Plzně zatlačili, ozval se z hlediště pořádný hukot. Zbytek prvního dějství se odehrával spíše na obranné polovině Viktorie, ale bez výraznější šance.

Před brankou Servette bylo znovu rušno až ve 42. minutě, kdy po závaru trefil Vydra při přeskakování domácího gólmana Fricka do hlavy, ale ani se nežlutilo. Nicméně režiséra přenosu to zaujalo natolik, že v poločasové přestávce tento záběr neustále opakoval. Možná i proto, že stav byl bezbrankový, bez střely na branku.

Domácí měli navrch

Oživení do hry domácích přinesl po přestávce střídající Stevanovič, nejprve marně hledal centrem spoluhráče v šestnáctce Plzně. A pak to dvakrát zkusil sám, první pokus v 53. minutě těsně minul branku a do další rány o chvilku později mu včas skočil stoper Hranáč. Tlak Servette v těch chvílích sílil, hostující lavička na to reagovala stažením nevýrazného Vydry, kterého nahradil Sýkora.

Také domácí kouč Weiler poslal vzápětí na trávník dva čerstvé hráče a Servette mělo dál navrch, ale viktoriáni tlaku odolávali. Nedovolili soupeři příliš šancí, a když už nějaké střela prošla až na branku lapil ji brankář Jedlička. V úplném závěru mu jednou pomohl blokem i stoper Jemelka.

Výsledkem byla bezbranková remíza.

„Střídání prospělo více domácím, měli ve druhé půli větší kreativitu v ofenzivě, dostali se do tlaku,“ připustil trenér Viktorie, ale potěšilo ho, že jeho tým tlak ustál, aniž by inkasoval.

„Noví hráči vytvořili tlak, ani potom jsme si nevytvořili šance. Proto je bezbrankový výsledek logický,“ doplnil jeho protějšek René Weiler.