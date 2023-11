Tomáš Chorý to dokázal.

Přesto když měl v létě na soustředění v rakouském Westendorfu v rozhovoru pro Deník odpovídal na dotaz, jestli má ještě nějaký nesplněný sen. Bez většího váhání vypálil: „V áčku nároďáku jsem ještě nehrál, takže tam bych se chtěl podívat.“

Kušej byl ze srazu reprezentace nervózní. Je to vrchol mé kariéry, říká

Teď je 28letý útočník blízko k jeho splnění.

Trenér Jaroslav Šilhavý vytáhlého forvarda Viktorie vybral do národního týmu pro kvalifikační zápasy v Polsku a s Moldavskem, v nichž půjde české reprezentaci o postup na Euro 2024.

„Vážím si toho, je to pro mě třešnička na dortu,“ reagoval Tomáš Chorý na nominační pozvánku. Několikrát už se jeho jméno ocitlo mezi náhradníky, jednou mu dokonce vystavilo stopku zranění. Až teď to vyšlo.

Zdroj: se svolením FAČR

„Trošku jsem doufal, že by jednou mohla nominace přijít. Jsem rád, že teď se to stalo a budu moct týmu pomoct,“ vyprávěl rodák z Olomouce už na reprezentačním srazu v Praze. Reagoval i na dotaz, jestli mu pomohlo, že v posledních pěti zápasech vstřelil tři góly. Bezpečně proměněnými penaltami proti Dinamu Záhřeb pomohl viktoriánům k vítězství v jedné ze skupin Konferenční ligy, trefil se pak i při ligové porážce se Slováckem (1:4).

„Není to jen o gólech, chci pomoct i jinak. Doufám, že využiju svoje schopnosti na sto procent,“ přál si Tomáš Chorý, který do Prahy vyrazil společně s klubovým parťákem brankářem Jindřichem Staňkem, jenž už je přece jen v reprezentaci poněkud ostřílenější.

„Vzal mě pod křídla, nervózní jsem nebyl. Vesměs tady ty kluky znám,“ smál se vytáhlý forvard. Nominaci mu přáli i další spoluhráči z Plzně. „Lehké popichování tam bylo, beru to. Jina mně spíš balhopřáli, je to od nich hezké,“ vysekl poklonu do viktoriánské kabiny fotbalista, pro něhož bylo zatím reprezentačním vrcholem „malé Euro“ týmů do 21 let, které hostila v roce 2017 Česká republika.

Musí táhnout za jeden provaz

Jedničkou na hrotu byl sice tehdy Patrik Schick, tehdy ještě jako hráč Olomouce chodil na hry jako střídající hráč, ale i tak vstřelil gól, když v závěrečném zápase s Dánskem vyrovnával na 2:2, ale Češi nakonec prohráli 2:4 a v turnaji skočili.

Z tohoto týmu teď se teď potká opět s kapitánem Tomášem Součkem, Václavem Černým nebo Patriziem Stronatim. „Takže úplně do neznáma nejdu,“ říkal útočník, jehož nominace do reprezentace vyvolala i negativní reakce. „Popravdě to nevnímám. Mohlo by mě to nějak ovlivnit, nemá to cenu,“ postavil se k tomu Tomáš Chorý po svém.

Do všeho jde plný odhodlání a s nadšení, nemá se čeho bát. Vždyť třeba s takovým Lewandovskim, největší hvězdou polského týmu, se loni na podzim poměřil v zápasech Ligy mistrů s Barcelonou, které dokonce doma vstřelil dva góly. „Ale teď to bude specifické v tom, že půjde o národní mužstvo. To ke největší pocta pro každého fotbalistu,“ vyznal se. „Bude to asi podobné jako v evropských pohárech, tempo bude rychlé a hra agresivní,“ doplnil.

Čvančara si gólem vysloužil pozvánku do reprezentace. Šilhavý bere i Zimu

„My jsme odhodlaní potvrdit postup. Když potáhneme za jeden provaz, věřím, že to zvládneme. Ideálně už teď v Polsku,“ zasnil se Tomáš Chorý ještě jednou. „Myslím, že rozhodne jedna dvě branky a věřím, že je dáme my,“ přál si před pátečním zápasem.

A kdyby to nevyšlo, má před sebou národní tým ještě pondělní utkání proti Moldavsku, které se bude hrát v Olomouci odkud Tomáš Chorý v zimě 2018 přestoupil do Plzně. „Vracím se domů, přijde mě podpořit rodina, manželka přijede z Plzně. Těším se. A doufám, že vyběhnu na trávník,“ přál si.

Už jen kdyby Tomáš Chorý v některém ze zápasů nastoupil, byť třeba jen na pár minut, měla by tahle pohádka šťastný konec. Nebo snad útočník plzeňské Viktorie trefí ještě lepší tečku.