Předposlední kolo základních skupin evropských pohárů zamíchalo postupovými kartami. A nutno říci, že ve prospěch českých týmů. Obě pražská „S“ mají totiž momentálně situaci do značné míry ve své moci.

Evropská liga, 5. kolo základních skupin: Sparta - Betis 1:0 | Foto: CPA

V příznivější situaci jsou slávisté. Ti si v minulém dějství Evropské ligy v dramatickém utkání už podruhé poradili s moldavským Tiraspolem, tentokrát 3:2, a ve své skupině mají na čele dvoubodový náskok před AS Řím.

Fotbalistům z Vršovic nahrála i ztráta Římanů, kteří na trávníku Servette Ženeva naposledy pouze remizovali. K tomu, aby zůstali před partou slavného trenéra Josého Mourinha, jim tak s jistotou stačí, aby ve čtvrtek porazili právě Švýcary.

Slávistům by ale k vítězství ve skupině a přímému postupu do osmifinále EL mohl stačit i nerozhodný výsledek. Hráči AS Řím by ale nesměli porazit Tiraspol o pět a více branek a slávisté uhrát bezbrankovou remízu. Pokud by k této konstelaci došlo, do osmifinále by proklouzli fotbalisté z italské metropole a slávisté by o postup museli ještě bojovat v play off proti jednomu ze třetích týmů ze základních skupin Ligy mistrů.

Teoreticky může Slavie ale slavit i po porážce, to tehdy, pokud Římané neporazí Tiraspol.

Pro Spartu je výhra nutná

Sparťané mají situaci komplikovanější, i když i oni si mohou postup uhrát sami. Výrazně jim totiž pomohlo vítězství 1:0 nad Betisem Sevilla. V případě zisku tří bodů na hřišti kyperského Limassolu by Letenští měli jistotu minimálně druhého místa, a tedy účasti v bojích o osmifinále.

Poněkud znepokojivý však pro ně může být pohled do pohárových statistik. Z něj se totiž dá vyčíst, že Sparta naposledy na venkovním hřišti v evropských pohárech zvítězila koncem roku 2020, to když přivezla výhru 4:1 ze stadionu Celtiku Glasgow.

I svěřenci Briana Priskeho ale mohou myslet ještě i na přímý postup. Muselo by se ale sejít více výsledků. Stane se tak tehdy, pokud vyhrají nejméně o tři góly a zároveň Betis remizuje s Glasgow Rangers.

„Naštěstí to nemusíme řešit. Prostě tam jedeme vyhrát a nemusíme se dívat okolo. Chceme tam uspět a pak uvidíme, jak to celé dopadne. Nám ale stačí vyhrát a za ničím jiným tam nejedeme,“ slibuje sparťanský obránce Filip Panák, že se svými spoluhráči udělají vše pro zisk plného počtu bodů.

Pražané však musí být ostražití. Jaro v Evropě totiž nemají jisté. Pokud s Limassolem remizují, zbyde na ně na Konferenční liga. Prohra o dvě a více branek by pak znamenala pro letošní ročník evropskou pohárovou stopku.