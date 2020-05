Pravda, o víkendu se hrál odložený duel mezi Teplicemi a Libercem. „Mottem byla koncentrace, abychom se nenechali ničím rozhodit. Ale ta zvláštní atmosféra na některé kluky dolehla,“ pronesl po prohře 0:2 liberecký kouč Pavel Hoftych. V Teplicích pouštěli pořadatelé zvukovou kulisu, nebylo to špatné. Stejně jako přidaný zvuk v přímém přenosu stanice O2 TV Sport.

Ale samozřejmě, šlo jen o náhražku, placebo. Klasickou fotbalovou atmosféru to nahradit nemohlo.

A právě bizarní prostředí může ovlivnit hru o trůn, tedy o mistra. Jen se podívejme na příklad Plzně. Jasně, doma přijde o desetitisícovou podporu, jenže na druhou stranu při výjezdech ztratí její velcí sokové výhodu. Viktoria jede na Spartu, do Ostravy, na Slavii. Všude by bylo vyprodáno, nenávist vůči Západočechům by byla hmatatelná.

Teď bude na tribunách pár lidí… „Doma jsme zvyklí hrát před průměrem dvanáct patnáct tisíc diváků a spousta fanoušků jezdí i na venkovní zápasy. Takže to pro nás změna bude,“ přiznal Jindřich Trpišovský, kouč Slavie, jehož týmu bude chybět podpora například i v utkání se silným Jabloncem či v Mladé Boleslavi, kde má pražský velkoklub vždy domácí prostředí. Na druhou stranu se předvede v Ostravě. „Pro nás to určitý handicap je, hlavně v domácích zápasech,“ doplnil ho trenér Baníku Luboš Kozel.

Nejistá sezona

Samozřejmě to bude platit i v jiných případech. Taková Příbram úplně bita nebude. Na její domácí zápasy chodí v průměru necelé tři tisícovky lidí a u Litavky to zrovna nebouří. „Mohlo by to mít efekt. Pro mě a pro Příbram to výhoda bude. V Příbrami desetitisíce lidí na fotbal nikdy nechodily,“ prohodil nový trenér Pavel Horváth.

Je tu však i druhý aspekt tématu individuální. Ve sportu se jim říká tréninkoví hráči. Zkrátka borci, kteří v přípravě září, ale pod dohledem fanoušků jsou poloviční. Ti právě teď mohou roztáhnout křídla. „Může vyskočit hráč silný v tréninkovém procesu. Bez plných tribun se bude cítit jistější, nebude pod takovým tlakem. Víc si dovolí,“ upozornil kouč Plzně Adrian Guľa.

Může to tak být, ale nemusí. Fotbal zkrátka zažívá nejistou sezonu.