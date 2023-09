V pondělí se na srazu fotbalové reprezentace před důležitým kvalifikačním zápasem proti Albánii hlásil i ofenzivní záložník Ondřej Lingr. Poprvé ne jako slávista, ale jako hráč nizozemského Feyenoordu. „Byl to můj splněný sen vyzkoušet si zahraniční angažmá. Jsem rád, že jsem přestoupil do skvělého klubu, který bude hrát Ligu mistrů. Pocity jsou skvělé,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý fotbalista, který se v novém působišti uvedl asistencí při debutu.

Ondřej Lingr se raduje z gólu proti Spartě. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

„Za debut jsem moc rád, že se to povedlo a nahrál jsem na gól. Týden byl ale náročný. Přestup byl hrozně rychlý, musel jsem se s tím rychle sžít, což se mi povedlo. Pomohli mi kluci, Dávid Hancko hodně. Byl jsem připravený na zápas. Jsem rád, že jsem dostal šanci, a doufám, že minuty budou přibývat,“ rozpovídal se Lingr o splněném snu v podobě zahraničního angažmá.

Sága o dalším působení slávistického fotbalisty přitom byla hodně dlouhá. Pražský klub nabízel Lingrovi novou smlouvu, hovořilo se i o zájmu řeckého Panathinaikosu. Nakonec to dopadlo v dresu úřadujícího nizozemského mistra.

„Ke konci už jsem uvažoval že bych svoji kariéru prodloužil ve Slavii. Všichni v klubu ale věděli, že můj cíl je zkusit si zahraniční angažmá. Nakonec mi to všichni hrozně přáli a byli rádi, že to vyšlo. Nebylo to jednoduché, protože už čtyři měsíce jsem byl tlačený do nové smlouvy. Ale vydržel jsem a vyplatilo se,“ popisoval Lingr, kterého zájem z Nizozemska příjemně překvapil.

„O Feyenoordu jsem věděl, že jsem byl asi rok nebo rok a půl sledovaný. O zájmu jsem věděl, ale musím se přiznat, že v létě jsme to vůbec neřešili. Přišlo to ze dne na den. Ani jsem si to nevysnil, o to víc jsem rád, že to vyšlo,“ neskrýval nadšení.

Sbírat rady ohledně života a fotbalu v Nizozemsku teď může od svého reprezentačního kolegy Václava Černého. Ten strávil v zemi tulipánů téměř deset let, ale před aktuálním ročníkem se přesunul do německé Bundesligy.

„Neradil jsem se s ním, bylo to fakt během jednoho dne. Ale určitě prohodíme pár slov a nechám si od něj poradit, protože má s Eredivisií velké zkušenosti. Rád s ním pohovořím,“ vyprávěl na začátku reprezentačního srazu Lingr.

Se zabydlením v nové zemi zatím pomáhá českému fotbalistovi Slovák Dávid Hancko, který hájí barvy Feyenoordu od loňského srpna.

„Je to pro mě obrovsky důležité, že tu je. Hned první den se mě ujal. Jsem moc rád, že tam je. Je to pro mě něco nového, budu si zvykat, ale on mi s tím pomohl. Jsem mu za to vděčný,“ vyprávěl Lingr, který ještě v nedávné minulosti sváděl s Hanckem líté bitvy při pražských derby zápasech mezi Spartou a Slavií.

„Vzpomínali jsme na to. Měli jsme tady při derby s Hancim docela dobré souboje. Ale všechno v dobrém, všechno špatné zapomenuto. Vždycky je to jen na hřišti, potom jsme kamarádi. Vzpomněli jsme na to, českou ligu sledujeme,“ usmíval se havířovský rodák.

Přestože v Česku nastupoval v nejvyšší soutěži v jednom z největších klubů, podmínky v Nizozemsku ho přesto dokázaly překvapit. „Přišel jsem tam a měl jsem otevřenou pusu, protože to bylo něco úplně jinačího. Máme tréninkové centrum, jídelnu, medical team, který se o vás stará. I takhle můžu jako hráč zase o trochu vyrůst. Byl jsem až překvapen, oproti Česku je to jiný svět,“ popisoval Lingr.

S národním týmem ho ve čtvrtek čeká velmi důležitý kvalifikační zápas proti Albánii, kterým by se Česko mohlo výrazně přiblížit postupu na příští EURO. „Víme, že to je obrovsky důležitý zápas. Víme taky, že Albánie má dobré mužstvo i výsledky, takže to nebude nic jednoduchého. Budeme se na to připravovat, hrajeme doma a myslím, že bude vyprodáno. Nechceme nic podcenit, nebereme nic jiného než vítězství,“ vyhlásil Lingr bojovně.