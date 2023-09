Václav Černý má za sebou životní sezonu. Pětadvacetiletý český křídelník nastřílel v dresu nizozemského Twente 14 branek, přidal 13 asistencí a řekl si o angažmá v německém Wolfsburgu. Skvělý soutěžní ročník navíc zakončil parádním dvoubrankovým výkonem v dresu národního týmu proti Faerským ostrovům a velmi dobře si vedl i proti Černé Hoře. „Bylo to zakončení mé skvělé sezony, ale to je teď pryč. Jediné, co můžu udělat, je to, že navážu na výkony, které jsem na posledním srazu předvedl,“ hlásí příbramský rodák před kvalifikačním zápasem proti Albánii.

Václav Černý | Foto: Deník/Jan Pořízek

Do něj už bude vstupovat Václav Černý jako hráč Wolfsburgu, do něhož přestoupil po téměř deseti letech strávených v Nizozemsku. V dresu loni osmého celku německé Bundesligy si Černý od úvodu sezony vybojoval prostor. V prvních třech kolech nechyběl v základu, ale na první střelecký nebo nahrávačský zápis do statistik zatím čeká.

„Plán byl takový, že se o to v přípravě poperu. Jednoznačně bylo v plánu, abych byl takhle vytížený. Začali jsme dobře, jen poslední zápas jsme nezvládli. Rozpoložení před srazem je ale dobré,“ vyprávěl po připojení k reprezentaci.

Splněný sen, říká Lingr o Feyenoordu. S Hanckem vzpomínali na vzájemné souboje

Černého těšil zejména vydařený start Wolfsburgu do nového ročníku. Tým z Dolního Saska porazil Heidenheim 2:0 a Kolín nad Rýnem 2:1. Až naposledy nestačil na Hoffenheim, kterému podlehl 1:3. „Každý rok je Bundesliga vyrovnaná, ale náš start byl pozitivní. Ze dvou zápasů šest bodů, což je na rozjezd dobré,“ pochvaloval si.

Samotnému Černému pomohlo i to, že Wolfsburg vyznává podobný styl hry a stejné rozestavení, na jaké byl zvyklý ze svého předešlého působiště. „Je to plus minus to samé. Do útoku chceme hrát 4-3-3, což je mi známo. Do defenzivy jsou lehké změny, ale rozestavení je plus mínus takové, jak jsem zvyklý,“ popisoval.

Překvapila německá mentalita

I když většinu kariéry strávil Černý v zahraničí, přesun do jiné země ho stejně příjemně překvapil. „Celkově mě překvapila německá mentalita. Deset let jsem byl v Nizozemsku, takže jsem nějaký standard měl. V Německu se ale zase ukázalo, že je to ještě krok dopředu. Důležité bylo, že jsme se rychle zabydleli, to startu vždycky pomůže. Povedlo se to a je to začátek nové kapitoly,“ popisoval český reprezentant.

Podle vlastních slov mu ke zvyknutí v novém prostředí může pomoci i znalost nizozemštiny. „Budu těžit z toho, že perfektně mluvím holandsky. Skok nebude takový,“ vyprávěl Černý.

Šilhavý nominoval na Albánii: Žádní nováčci a převaha hráčů ze zahraničních lig

V německé nejvyšší soutěži se navíc bude potkávat i s dalšími Čechy. U našich západních sousedů jich letos působí rovnou deset. „Je strašně důležité, že hrajeme. Mohl jsem si vyzkoušet jak náročná a kvalitní je Bundesliga. Pro tým je důležité, že máme vytížení. Díky tomu budeme ještě lépe připravení, abychom byli nároďáku přínosem,“ prohlásil Černý před důležitým kvalifikačním zápasem proti Albánii.

Ten sehraje národní tým už ve čtvrtek od 20:45 v pražském Edenu, kde se bude moci zásadně přiblížit vytyčenému postupu na příští EURO. V neděli pak Češi sehrají ještě přátelský zápas v Maďarsku.