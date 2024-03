Do éry pod vedením nového trenéra Ivana Haška vstoupila česká fotbalová reprezentace vítězství 2:1 v Norsku a už v úterý se představí poprvé před svými fanoušky. Národní tým vyzve v Praze na Letné Arménii a nový trenérský štáb plánuje nasadit i zbylé hráče z nominace, kteří si ještě nezahráli. „Budeme potřebovat pomoc diváků, protože budeme mít na trávníku hodně mladých hráčů,“ vyhlásil Hašek, který si stejně jako záložník Antonín Barák pochvaluje pozitivní náladu v týmu i okolo něj.

Česká fotbalová reprezentace se v Praze na Letné připravuje na zápas s Arménií. | Video: Filip Ardon

„Mám na tváři úsměv, už jenom tenhle fyzický projev vyjadřuje, že jsem tady šťastný. Vážím si toho. Lidi to mohli vnímat i z představení v Norsku. Ale nemluvím jen o sobě, mluvím o celém týmu. Když se mi povedlo dát gól, tak jsem viděl jak na hřišti, tak na lavičce hrozně krásnou reakci spoluhráčů. Byli šťastní, že jsme to zvládli, a bylo jim jedno, kdo ten gól dal,“ okomentoval aktuální náladu v mužstvu Barák.

„Jsem příjemně překvapený, že je pozitivní atmosféra v týmu i zvenčí. Chtěl bych to přenést i dál. Záleží to ale na nás. Když byla kritika, byla oprávněná, v Norsku nebylo všechno oukej. Negativismus jsme ale vítězstvím trochu potlačili,“ pochvaloval si i Hašek.

Dobrou atmosféru zajistil týmu právě Barák, který v Oslu krásnou trefou ze standardní situace zařídil obrat a vítězství. Herně ale všechno nebylo ještě stoprocentní.

„Ukázali jsme si chyby, vysvětlili jsme si věci, které vyplynuly někdy z přemíry snahy, jindy z toho, že hráči hráli na jiném postu, než jsou zvyklí. Síla tohohle týmu je v tom, že se kluci rychle učí. To je naše výhoda, určitě si z toho vezmou ponaučení,“ ohlédl se za prvním přátelským zápasem reprezentační kouč.

Ten prohlásil, že proti Arménii bude chtít vidět na trávníku i zbytek hráčů z nominace, kteří si v Norsku nezahráli. Že by se tedy prostřídali i brankáři Vítězslav Jaroš a Matěj Kovář, kteří na rozdíl od Jindřicha Staňka v Oslu šanci nedostali?

„Nebudu říkat, jaká bude sestava. Zítra se uvidí. Z odpovědi, co jsem řekl, to ale trošku vyplývá,“ uvedl s úsměvem Hašek a nezavrhl ani možnost měnit v průběhu utkání rozestavení.

Zdroj: Filip Ardon

Češi se každopádně budou muset připravit na jiné utkání než proti Norsku. Zatímco seveřané do utkání vlétli důrazně a aktivitou diktovali tempo hry, dá se očekávat, že Arménie bude sázet spíš na dobrou defenzivu a tvorba hry bude na domácích.

„Viděli jsme několik jejich zápasů. Odehráli skvělý zápas proti Walesu, odehráli slušný zápas s Tureckem a Chorvatskem. V dnešní době se o podcenění někoho bavit nemůžeme. Každý tým má silné stránky a kvalitu. S tím se připravujeme na Arménce,“ prohlásil záložník italské Fiorentiny.

„Typologicky je to jiný zápas a jiný soupeř. Naše hra bude trošičku jiná, možná i rozestavení. Hráči vědí, co by měli hrát. Teď jde o to praktikovat to na hřišti,“ doplnil Hašek.

Tipuje Řecko

Jak on, tak Barák si dobře uvědomují, že důležitá bude i podpora fanoušků. V pondělí odpoledne zbývalo do letenské areny na úterní duel posledních několik stovek volných míst.

„Před Eurem si chceme získat českého fanouška na svoji stranu. Každé vítězství tomu jen pomáhá. Chceme tuhle mentalitu budovat i v týmu. Chceme být úspěšní,“ prohlásil sebevědomě Barák.

„Divácká kultura na stadionech u nás se zvedla. Lidi si to užívají, když přijdou na stadion. Byl bych rád, kdyby přišli, budeme je potřebovat. Nebude to jednoduché proti soupeři, který hraje delší čas spolu. Někteří kluci budou hrát poprvé, může je to svazovat. Když jim lidi pomůžou, tak věřím, že to zvládneme,“ vzkázal fanouškům Hašek.

Jeho svěřenci se postaví Arménii v Praze na Letné už v úterý od 20 hodin. Už od 18 hodin se ale bude hrát baráž o postup na evropský šampionát, z níž vzejde skupinový soupeř Česka. Rozhodovat se bude mezi Gruzií a Řeckem.

„Pár kluků znám v obou týmech. Je mi to ale jedno, ať vyhraje lepší. My se na soupeře budeme muset připravit tak, abychom ho porazili. To bude náš cíl. Kdybych měl tipnout, tipnul bych Řecko,“ svěřil se se svým tipem na vítěze Barák.