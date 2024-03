V Norsku se chopil role žolíka, který rozhodl zápas, Antonín Barák, v Praze proti Arménii ho pak vystřídal Tomáš Chorý. Vytáhlý útočník Plzně nastoupil za reprezentaci potřetí a svým druhým gólem rozhodl o výhře českého výběru 2:1. „Jsem rád, že jsem stál ve správný moment na správném místě,“ vyprávěl po vítězném utkání.

Přípravné fotbalové utkání Česko - Arménie | Foto: CPA

Stejně jako v Norsku jste i tentokrát inkasovali první. Dá se říct, že se rozjíždíte pomaleji?

Každý vlak se musí na začátku rozjet. Sílu máme, dokážeme ji ukázat, měli jsme tam několik situací, které mohly skončit gólem. Třeba Hložan. Zápas by se pak vyvíjel úplně jinak. Bohužel jsme je ale nedali a vzápětí jsme inkasovali. Ukázali jsme ale zase sílu, když jsme z poslední standardky před poločasem dali gól. To nás nakoplo. Pak se zápas vyvíjel pro nás, i když tam jsou okýnka, na která se musíme podívat.

V Oslu jste taky jeden gól dali ze standardní situace. Je to něco, na co se zaměřujete?

Zatím asi ne. Nějaké poznatky od trenérů máme, ale není toho moc. Asi se tomu budeme věnovat až na dalších srazech. Je to něco, na čem budeme chtít pracovat. Rozhoduje to zápasy.

Češi otáčeli vývoj i na Letné. Výhru nad Arménií zařídil střídající Chorý

Za reprezentaci jste odehrál třetí zápas a vstřelil druhý gól. To je dobrá bilance, že?

Samozřejmě je pro útočníka hezké, když dává góly. Já jsem rád, že jsem stál ve správný moment na správném místě. To je pro mě důležité a nejen pro mě. Zase jsme ukázali, že i když se zápas nevyvíjí v náš prospěch, tak za to dokážeme zatáhnout a zápas otočit.

Šel jste do prostoru, kam zamířil míč, cíleně, nebo byla náhoda, že se to tam odrazilo?

Napřed mě to táhlo do brány, protože to byl balon směrem do brány. Myslel jsem si, že to bude nějak protečované, nebo by to tam mohlo propadnout. Šel jsem směrem k bráně, došlo to na Suka (Tomáše Součka), já se zabrzdil a už jsem měl jen myšlenku, že z otočky budu pálit. Včera jsem na tréninku měl takovou situaci, sklepával jsem to Šulcikovi (Pavlu Šulcovi) a vyčítal jsem si to. Jsem rád, že jsem se teď rozhodl správně.

Chci pomoci i zády k bráně

Krátce nato jste mohl přidat další gól. Nemrzelo vás, že to nedopadlo?

Mrzelo mě to. Nevím, jestli by ta první levá šla do brány, ale pak se to ke mně odrazilo a chtěl jsem to dát na přední tyč. Potom jsem si uvědomil, že jsem to možná mohl dát pravou na zadní. Nemusí ale pršet. Stačí, když kape.

Cítíte se už být pevnou součástí reprezentace?

Rozhodně ne.

Pozici v týmu si ale díky gólům vytváříte. To je pozitivní, že vám to tam padá, že?

Samozřejmě, cítím se dobře a jsem rád, že můžu klukům pomoct. Druhá stránka věci je, že jim chci pomoct, i když jsem zády k brance a abych jim ulevil. To jsou moje přednosti. Útočník samozřejmě musí dávat góly, aby byl cítit. Chci ale pomoct i zády k bráně.

Druhý zápas, druhý obrat. Stadion nás hnal a kluci to vycítili, ocenil Hašek

V průběhu zápasu se rozhodlo i o tom, že posledním soupeřem Česka ve skupině Eura bude Gruzie. Co tomu říkáte?

Popravdě jsem to nesledoval, vůbec jsem to nevěděl. Je to pro mě nová informace. Musíme se na ně připravit. Za mě je to škoda, mohli jsme to Řekům vrátit za EURO 2004.

Je pro vás nadcházející EURO blízko?

Je to ještě daleko.