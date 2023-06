/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po zápase v Podgorici se postavil před novináře a v ruce stále ještě držel cenu pro nejlepšího hráče reprezentace v utkání. Po dvougólovém představení na Fearských ostrovech se Václav Černý sice střelecky neprosadil, ale na jeho sebevědomý výkon na hřišti byla radost pohledět. I díky němu dokráčeli Češi k výhře 4:1 a sezonu zakončili vysokým vítězstvím. „Teď hraju tak, jak jsem si vždycky přál, a užívám si, že jsem stoprocentně zdravý a dostávám prostor na tomhle podiu,“ vyprávěl pětadvacetiletý křídelník, o jehož možném přestupu se v posledních dnech hlasitě spekuluje.

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy, Václav Černý | Foto: Deník/Jan Pořízek

Černou Horu jste porazili 4:1. Co říct k zápasu?

Zaprvé skvělé ukončení srazu. Po kvalifikaci jsme pojali přátelský zápas úplně skvěle, přesně tak, jak jsme chtěli. Zvládli jsme to přesně tak, jak jsme si před zápasem řekli.

Sám jste měl řadu šancí, ale další branku jste nepřidal. Která vás mrzí nejvíc?

Já jsem v tomhle hodnocení vždycky úplně špatný, protože si toho moc nepamatuju a vždycky se na to musím podívat. Co si vybavuju, je ta šance, jak jsem si to zasekl na pravou v rychlosti a pak si to vrátil zpátky na levou. Zapomněl jsem to ale zvednout a hráči, co dobíhali do brány, to nějakým způsobem vykopli. To byla škoda, byla to hezká akce. Snažil jsem se být aktivní a vydat síly, co jsem v sobě ještě měl.

Jednu branku jste ale vstřelil, jen neplatila pro ofsajd. Jak jste to viděl?

Asi byl, ne? Každopádně to byla hezká akce. Já to zkusil dohrát do konce, ale jestli byl, tak byl.

Na hřišti teď působíte uvolněně, vypadá to, že vás fotbal baví. Je to tak?

Uvolněný se snažím být, i když jsem hodně stažený, protože mě všechno bolí. Hraju ale tak, jak jsem si vždycky přál, a užívám si, že jsem stoprocentně zdravý a dostávám prostor na tomhle podiu. Pak to jde nějak samo.

Proč jste nekopal standardní situaci, ze které dal Michal Sadílek gól?

Se Sukem (Souček) jsme byli domluvení, že budu kopat já nebo on. Míša přišel mezi nás a jelikož je taky levák, tak mi řekl, že to trefí a dá první gól. Tak jsem mu řekl, že je to jeho. Suk souhlasil, já taky, tak to bylo jeho.

Věřil jste, že mu to tam padne?

Jo. Viděl jsem postavení gólmana a říkal jsem si, že když to trefí tak, jak to umí, tak by byla záhada, kdyby to tam nespadlo.

Co jste si pomyslel, když Černá Hora snížila na 2:1? Neměli jste strach, aby ještě nesrovnala?

Ne. Já na hřišti měl pocit, že jsme to měli pod kontrolou a hráli jsme fakt dobře. Trefil to ale neuvěřitelně a pak se může stát cokoliv. Hned po gólu jsme to ale vzali za ten správný konec a pokračovali jsme tak, jak jsme hráli celý zápas.

Není z vašeho pohledu trochu škoda, že sezona končí? Opravdu se vám povedla.

Na jednu stranu se nesmírně těším, až si chvilku odpočinu a nějakým způsobem shrnu tuhle sezonu a budu se připravovat na tu další.

Co plánujete teď po sezoně?

Příští týden máme s přítelkyní naplánované Řecko, teď budu chvilku doma, protože tam taky moc nejsem. Uvidím se s rodinou a pak si odpočineme týden u moře.