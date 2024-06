Fotbalová reprezentace se v Rakousku připravuje na start evropského šampionátu, který od 14. června hostí sousední Německo. Jediný nováček nominace Lukáš Červ z Plzně dal v úterý fanouškům na reprezentačním Instagramu možnost nahlédnout za oponu, jak vypadá běžný den na přípravném kempu, a odpověděl i na otázky fandů.

Plzeňský fotbalista Lukáš Červ před cestou na tréninkový kemp v Rakousku rozmlouval s Pavlem Šulcem, parťákem z Viktorie. | Foto: FAČR/Štěpán Černý

Fotbalisté na soustředění v rakouském Schladmingu začínají každý den poctivou snídaní. Na výběr mají na švédských stolech jak sladké pokrmy jako palačinky, tak slané klasiky jako míchaná vajíčka. Po zaplnění žaludků už směřují na kolech od hotelu na trénink.

„To je super, protože nemusíme být v autobuse. Je to asi jenom pět minut odsud, takže sedneme na kolo, jedeme tam a jdeme trénovat,“ prozradil fanouškům reprezentační nováček Červ. Spolu se svými kolegy na hlavu poctivě nasadil helmu a vyrazil směrem k hřišti.

Tam reprezentanti absolvují standardní přípravu před tréninkem a potom už míří přímo na trávník. „Máme po tréninku, je hezké počasí, vyjasnilo se nám, takže super. Celý trénink byl s balonem, to samozřejmě všechny baví. Spokojenost. Makáme dál,“ hlásil třiadvacetiletý záložník po úterním tréninku.

Po něm už hráči jedou zpátky na hotel, kde absolvují oběd i nejrůznější mítinky od UEFA. „Všichni hráči, kteří se zúčastní EURO 2024, nemají dovoleno sázet na žádný zápas EURO 2024,“ můžou fandové například zahlédnout v připravené prezentaci, kterou fotbalisté sledují.

„Odpoledne jsme si vyjeli na kole, protože bylo krásné počasí. Pak jsme šli hned na regeneraci, která je tady suprová. Následoval další mítink s UEFA, tentokrát s rozhodčími. Pak už byla večeře a teď si jdeme zahrát playstation a spát,“ prozradil k odpolednímu a veřernímu programu zástupce plzeňské Viktorie.

Během dne si našel čas i na mediální povinnosti a odpovídání na dotazy fanoušků. „Dostat se do reprezentace je krásný pocit, jsem za to moc vděčný a užívám si tady každou vteřinu,“ prohlásil Červ, který absolvuje celý kemp i se svým bratrancem Davidem Douděrou.

„Je to takový bonus k tomu, že jsem tady. Moc si to užívám. Třeba na tréninku chodíme spolu do dvojice. I co se týče fungování tady na hotelu odpoledne, tak si říkáme, že půjdeme spolu. Je to krásné být tady s rodinou,“ netají Červ.

Od fanoušků na něj padla i otázka na to, co říká velkému úspěchu českých hokejistů. „Neuvěřitelný úspěch. S kámoši Honzou Žambůrkem a Víťou Jarošem jsme se na to dokonce byli podívat v hospodě a atmosféra mezi lidmi, to byl neuvěřitelný zážitek,“ usmíval se mladý reprezentant, který promluvil i o svých fotbalových vzorech.

„Pavel Nedvěd, Gattuso a z novějších asi nikoho nemám. Tyhle dva,“ odhalil.

Jak nastínil, po večeři a týmovém videorozboru, kdy se hráči koukali i na svůj zápas proti Arménii z konce letošního března, se Červ spolu s Douděrou na pokoji odreaguje u hraní na konzoli. Poté už hráči odchází spát.

Svěřenci trenéra Ivana Haška se budou připravovat v Rakousku až do 9. června a u našich sousedů odehrají i přípravný zápas s Maltou. Poté se reprezentace přesune do Hradce Králové, kde vyzve Severní Makedonii. První zápas Eura sehrají Češi 18. června proti Portugalsku.