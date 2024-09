Celý tým hrál dost možná i o jeho budoucnost. Reprezentační trenér Ivan Hašek udělal po debaklu v Gruzii hned šest změn v sestavě, vsadil na jiné rozestavení a dočkal se zlepšeného výkonu a výhry 3:2 nad Ukrajinou. „Bylo tam nasazení a bojovnost. Za to patří hráčům velký dík,“ chválil po utkání jednašedesátiletý kouč.

Po nepovedeném představení v Gruzii se rozhodl trenér Ivan Hašek přejít ze systému se třemi stopery na čtyři obránce, citelně proměnil útočné řady a na lavičce nechal i hlavní ofenzivní hvězdu Patrika Schicka.

„Snažili jsme se, aby tam byla součinnost hráčů, kteří se znají z klubů. Je těžké nechat největší hvězdu na lavici. Zápas v Gruzii se ale nepovedl nejen Patrikovi. Jsem rád, že se do toho zapojili i všichni, kteří přišli dohrát zápas, i když to bylo emočně vypjaté,“ uvedl na konto hráčů kouč.

V úterý večer v Praze vsadil i na spojení Tomáše Chorého, Pavla Šulce a Lukáše Červa, které fantasticky fungovalo v Plzni. A ovoce přineslo i tentokrát v reprezentaci.

„Spoléhali jsme na to, že ti tři si rozumí. Ještě jsme k nim mohli dát Kalvacha. Snažili jsme se o to, aby tam byla spolupráce hráčů, kteří spolu umějí komunikovat nejen na hřišti,“ vysvětloval Hašek.

Pavel Šulc se mu za důvěru odvděčil dvěma góly – svými prvními v národním týmu. „Ještě má samozřejmě na čem pracovat, ale je to hráč budoucnosti. Když se podíváte na penzum práce, co udělá dopředu i dozadu, tak má obrovskou budoucnost,“ hodnotil lodivod reprezentace.

Po předchozím utkání byl hojně kritizovaný, že dal velký prostor hráčům, kteří ve svých klubech prakticky nehrají. Tentokrát z nich nechal v základu pouze Ladislava Krejčího.

„Dělali jsme sestavu, aby hráči byli kompatibilní, ne podle toho, jestli hrají. Cuf (Vladimír Coufal) se Sukem (Tomášem Součkem) taky nehráli poslední zápasy. Neberu to podle toho, jestli hráči hrají stabilně, ale v jaké přijedou formě. Třeba Lingr měl minutáž malou, ale víme, že když ho tam dáme, tak hru oživí,“ popisoval Hašek.

Odvolání? Může přijít kdykoliv

Po porážce 1:4 s Gruzií se hlasitě mluvilo o jeho odvolání, ale úterní vítězství mohlo toto téma odsunout zase do pozadí. „Může to přijít kdykoliv. Z arabského světa jsem opravdu zvyklý, že musíte vyhrát každý zápas. Naučil jsem se s tím žít, naopak mi to dodává ještě větší energii v tom, že zápasy mají ještě větší grády,“ zopakoval svoje slova z předzápasové tiskové konference.

Český výběr získal díky domácí výhře nad Ukrajinou větší klid do další práce a hlavně první tři body do tabulky. V ní je teď vyrovnaný s Albánií a o tři body zaostává za první Gruzií. Cesta na mistrovství světa je však ještě pořádně dlouhá a trnitá.

„Představovali jsme si, že budeme hrát v saku a bude to hezky vypadat, ale musíme nasadit montérky a odbojovat to. Některé herní kvality musíme nahradit tímhle,“ prohlásil o herní tváři týmu reprezentační trenér.

Zatímco většinu hráčů štvala převaha ukrajinských fanoušků na tribunách, Hašek zůstal nad věcí. „Vypadalo to, jako že hrajeme venku, ale je to lepší, že bylo plno, než aby bylo poloprázdno. Jsem rád, že byla bouřlivá atmosféra. Hrajeme ale s Ukrajinou vlastně dva zápasy venku,“ zakončil reprezentační trenér.