„Sehráli jsme kvalitní utkání, bohužel jsme nebyli odměněni body, i když jsme si vytvořili víc brankových příležitostí. Nemáme se za co stydět, ale když není odměna, kterou myslím, že jsme si zasloužili, tak to není ono,“ řekl na tiskové konferenci. „Chci všem hráčům, kteří se tady objevili, moc poděkovat. Vytvořili pozitivní a konstruktivní atmosféru. Vytvořili jsme dobrý tým,“ dmul se pýchou.

Jeho soubor na Skoty vlétl odvážně a od 12. minuty vedl zásluhou pohledné spolupráce přihrávajícího Stanislava Tecla a skórujícího Jakuba Peška. „Chtěli jsme využít našich rychlých hráčů. Vepředu jsme měli Tecla, který umí presovat a číst hru. Chtěli jsme hrát náročný fotbal. Hrát i trochu na riziko a soupeře překvapit. Skotové samozřejmě měli kvalitu a donutili nás jít do bloku, ale pořád jsme chtěli hrát aktivně,“ říkal Holoubek.

Soupeř prošpikovaný jmény z anglické Premier League vyrovnal ještě v prvním poločase a po přestávce strhl vítězství gólem z penalty na svou stranu. Češi však bojovali do poslední chvíle. Nastřelili dvě tyče, ale kýženého vyrovnání se nedočkali.

Motivace do další kariéry

Přesto podle Holoubka někteří hráči svými výkony mohli trenérovi národního týmu zamotat hlavu. „Na tom byla položená motivace nás trenérů. Pojďte ukázat, že sem patříte a pan trenér vás třeba nominuje i příště,“ prozradil Holoubek. „Jestli se to někomu povedlo, to už vlastně teď není otázka na mě. Ale myslím, že můžeme třeba počítat s hráči, od kterých jsme to nečekali. Je to pro ně motivace do další klubové kariéry,“ dodal.

Podtrhl také to, že hráči z české ligy dokázali hvězdnějším soupeřům směle konkurovat. „Českou ligu řadím vysoko. Řada zahraničních hráčů i trenérů ji nebyla schopná zvládnout. Myslím, že si ji sami podceňujeme. Z mého pohledu má ale vysokou kvalitu, je to těžká soutěž,“ dodal Holoubek, který připomněl ještě jednu věc.

„Moc si vážím podpory, které se nám dostalo. Od fanoušků, od všech lidí, kteří viděli, jak sestavujeme tým i od hráčů, kteří tady nemohli být. Podporovali nás, psali nám zprávy. Moc za to děkuju a mrzí mě, že jsme nedokázali přidat aspoň bod do tabulky,“ uzavřel Holoubek.