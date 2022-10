Fotbalisté se dozví soupeře v boji o Euro. Šilhavý se nechce potkat s Haalandem

Maďarsko nebo Polsko? To by šlo. Jen ne Švédsko nebo Norsko s fenomenálním kanonýrem Haalandem. Kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý má celkem jasnou představu o tom, které týmy by si přál - a naopak nechtěl - v kvalifikaci o Euro 2024 v Německu. Jména soupeřů se Češi dozví už v neděli při losu ve Frankfurtu.

Trénink fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý (uprostřed) | Foto: CPA