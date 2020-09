Reprezentanti v karanténě: na Slovensko nejedou Schick a Souček. Chybí i Kolář

Čínský virus dál komplikuje začátek reprezentační fotbalové sezony. Český tým, který má zítra hrát na Slovensku první zápas Ligy národů, se kvůli němu výrazně zúžil - a to o největší hvězdy. Do Bratislavy neodjeli záložník West Hamu United Tomáš Souček a útočník AS Řím Patrik Schick.

Tomáš Souček | Foto: Profimedia.cz