Kdo má slabší žaludek, raději aby si do tohoto vagónu horské dráhy ani nenastupoval. Fotbalová reprezentace prožila kvalifikaci, v níž si prošla prakticky vším. Od okamžiků euforie přes totální zmar, facku trenéru Jaroslavu Šilhavému a celému českému fotbalu až po radostné a zároveň šokující uzavření bojů o postup. Jaké tedy byly klíčové okamžiky bitvy o Euro?

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. Vasil Kušej z ČR a Tomáš Souček z ČR oslavují vstřelenou branku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Polské překvapení

Hned na úvod čekal na české hráče oříšek nejtvrdší. Tedy podle papírových předpokladů. Šilhavého svěřenci si s Polskem poradili poměrně v suchém triku 3:1, když už po třech minutách měli dvoubrankový náskok. Třetí gól přidal Kuchta, Poláci se zmohli jen na jednu branku a tři body byly doma.

Moldavsko… A zpátky na zem…

Jenže euforie vydržela jen tři dny. V Moldavsku Češi předvedli úplně jiný výkon. Skoro se zdálo, že jako by si mysleli, že když přehráli Polsko, porazí teď každého. Velký omyl. V deštivém Kišiněvě to byl jeden velký zmar, který nezachránil ani kapitán Souček, který orazítkoval břevno.

Aféra Barák

Živo bylo kolem reprezentace ale bohužel nejen na hřišti. Už během úvodního kvalifikačního srazu totiž začala v tichosti doutnat kauza kolem Antonína Baráka. Ten vypadl ze Šilhavého výběru, trenér mluvil o porušení interních pravidel. Každopádně záložník Fiorentiny se od té doby v nominaci neobjevil. Právě po zveřejnění té poslední, kde Barák chyběl se zdůvodněním, že se situace kolem něj nezměnila, se fotbalista ozval.

Hrál roli kyselý obličej a proč nebyla schůzka? Barák promluvil o reprezentaci

Promluvil o zdravotních problémech, které jej vedly k mlčení, i o „kyselém obličeji“, který se u něj objevil během prvního srazu vůči mladým hráčům, kdy proti Polsku odehrál jen dvacet minut, ačkoliv podle vlastních slov měl formu a chtěl hrát. Za to se omluvil a požádal, zda by komunikace mohla probíhat napřímo a ne přes média, načež přišla zmíněná poslední nominace. Osmadvacetiletý hráč se neobjevil nejen v ní, ale ani mezi dvojicí hráčů, kteří byli později povoláni dodatečně. Sám Barák ale vyjádřil chuť i nadále reprezentovat.

Albánský propadák

Do dvojice říjnových utkání proti Albánii a Faerským ostrovům vstupovali Češi s optimismem a přáním zisku šesti bodů. To jim ale totálně rozprášila Albánie, která smetla český výběr 3:0. Propadák rozlítil nejen fotbalové fanoušky, ve kterých se znovu probudila touha po odvolání Šilhavého z funkce trenéra, ale donutila k akci i svazové vedení. Po hubené výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy situaci řešil výkonný výbor a kouče ve funkci po zbytek kvalifikačního cyklu ponechal s tím, že do smlouvy byla zanesena klauzule s možností oboustranné opce na prodloužení. Původní verze počítala v případě postupu s automatickým prodloužením v případě postupu.

Discopříběh

Čechům tentokrát Moldavsko nahrálo, když obralo Poláky. Před závěrečnou dvojicí zápasů tak měli poměrně komfortní pozici. Z Polska sice s žádnou velkou slávou neodjeli, ale i bod se počítal před klíčovým závěrečným zápasem právě proti Moldavsku počítal. Jenže přišla kudla do zad trenérovi Šilhavému i celému českému fotbalu, jak to někteří nazývají.

První hříšník prolomil mlčení: Udělal jsem strašnou pitomost, kaje se Kuchta

Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta si jen pár desítek hodin před možná jedním z nejdůležitějších zápasů kariéry vyrazili zapařit na diskotéku. Když se to doneslo k trenérskému štábu, nemohlo následovat nic jiného než okamžitý odjezd zmíněné trojice domů. Ta přitom nedokázala ani uspokojivě vysvětlit, proč si do klubu Belmondo vyrazili. Každopádně tím před poslední bitvou, která měla rozhodnout o účasti či neúčasti na šampionátu, národní tým neodpustitelně oslabili.

Postup a šok na závěr

Ačkoliv to nebyl suverénní výkon, Češi si nakonec i v kombinované sestavě, v níž chyběla trojice hříšníků, s Moldávií poradili. Právě nováčci v sestavě přitom hráli klíčovou roli, hlavně Tomáš Chorý svou brankou na 2:0 zasadil soupeři důležitý úder. Euforii z tříbrankového vítězství a postupu na evropský šampionát do Německa však záhy vystřídal šok. Trenér Jaroslav Šilhavý v přímém televizním přenosu oznámil svou rezignaci. Na mistrovství Evropy tak povede český tým už nový kouč.

Trenér Šilhavý skončil: Nechápal jsem zlost veřejnosti. Aféra mě ranila

Český fotbal tak i přes postup má na stole spoustu záležitostí k řešení, které nesnesou přílišného odkladu. Musí najít nového trenéra. A také musí vyřešit otázku, jak naloží s třemi nezbedníky, kteří dali před oslavami postupu přednost předzápasovému "soustředění" v olomoucké diskotéce. Bude je chtít nový trenérský štáb ve svém kádru?

Času není mnoho. Vždyť los Eura je na programu už 2. prosince a finálový turnaj začne v polovině června.