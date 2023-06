Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek oznámil nominaci pro nadcházející mistrovství Evropy v Rumunsku a Gruzii. Mezi třemi gólmany na soupisce nechybí ani brankář Sparty Matěj Kovář, který však laboruje se zdravotními problémy. Hráči, kteří už se usadili v národním A týmu, upřednostní áčko a na turnaji si nezahrají. Pro případ komplikací nachystal reprezentační kouč i široký seznam náhradníků.

David Jurásek (s číslem 33). | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Nominaci jsme se rozhodli zveřejnit už 5. června, deadline je ale až 14. června před půlnocí. Do té doby je prostor pro změny,“ vysvětlil na úvod Michal Černý, technický vedoucí jednadvacítky.

„Počet hráčů, kteří nastoupí do kempu, jsme nechtěli dát jiný než počet těch, kteří budou v konečné nominaci. Nikdy není příjemné, když čekáte na závěrečný verdikt. Proto je nominace 20 hráčů v poli plus tři brankáři,“ vysvětlil Suchopárek, proč ukázal na tři gólmany, osm obránců, osm záložníků a čtyři útočníky.

„Při rozhodování jsme vycházeli z několika bodů. První je forma v závěru ligy, která u většiny hráčů byla velmi dobrá. Hráli stěžejní roli jak ve svých týmech v lize, tak třeba v baráži,“ těšilo Suchopárka.

„Dalšími faktory byly taktické věci jako rozestavení, charakter hráčů, který považuji za velice důležitý, a také zkušenost z kvalifikace. Poslední zásadní věc byla alternace na určitých postech, abychom byli schopní v případě zranění některé hráče nahradit,“ dodal reprezentační kouč.

Řeší se zdravotní stav Součka se Ševčíkem

Právě zdravotní problémy by do konečné podoby týmu ještě mohly promluvit. Někteří nominovaní hráči totiž nejsou stoprocentně fit, a také proto Suchopárek dopředu domluvil silnou sestavu náhradníků. Nejvýše postavenými na tomto seznamu by měli být Filip Souček a Michal Ševčík ze Zbrojovky Brno.

„Musíme ocenit spolupráci s kluby. Daly souhlas, že hráče uvolní, i když to není oficiální termín UEFA. Ukazuje to, že se začíná blýskat na lepší časy,“ ocenil Suchopárek.

Jedním z hráčů, o jejichž startu se kvůli zranění spekulovalo, byla i opora mistrovské Sparty Matěj Kovář. Mladý gólman ale v nominaci lvíčat nechybí.

„Matěj Kovář je jeden z hráčů, který měl problémy v závěru ligy. V tom balíčku je takových hráčů ale několik a jsme s nimi v komunikaci. Jsem pro, aby byli připravení na kemp a uvidíme, jak se situace dál vyvine. Případně bychom museli povolat náhradníky,“ prozradil reprezentační trenér.

Ten naopak jistě nebude moci počítat s kanonýrem Tomášem Čvančarou, který ročník nedohrál kvůli zranění. I kdyby byl zdravý, tak by se ale k jednadvacítce nepřipojil.

„Čvančara ze zdravotních důvodů nejel za áčko, proto nejede ani za nás. Kdyby zdravý byl, tak ale jede s áčkem. Nemyslím si, že je správné, aby se hráč vracel. S A týmem jsme spolupracovali velice úzce a našli jsme dobrý konsenzus. Áčko má přednost,“ vysvětlil Suchopárek i absenci Davida Juráska, který se zapojil do dospělého nároďáku.

Výběr do jednadvaceti let se tedy bude muset na evropském šampionátu v Rumunsku a Gruzii obejít bez těchto klíčových opor. Tým se poprvé sejde v Praze už v pondělí 12. června a první zápas turnaje odehraje o deset dní později proti Anglii. Ve skupině C následně vyzve ještě Německo a Izrael.

„Věřím, že nedojde k žádnému podcenění. Na hřišti se ukáže, kdo na to má kdo ne. Věřím, že uspějeme,“ vyhlásil Suchopárek závěrem.

Nominace reprezentace U21 pro ME 2023

Brankáři: Vítězslav Jaroš, Antonín Kinský a Matěj Kovář.

Obránci: Martin Cedidla, Michal Fukala, Adam Gabriel, Robin Hranáč, David Pech, Karel Pojezný, Martin Vitík a Tomáš Vlček.

Záložníci: Lukáš Červ, Kryštof Daněk, Matěj Jurásek, Filip Kaloč, Adam Karabec, Pavel Šulc, Matěj Valenta a Jan Žambůrek.

Útočníci: Daniel Fila, Matěj Koubek, Vasil Kušej a Václav Sejk.