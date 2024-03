V pátek vpodvečer zažije velkou premiéru. Jaroslav Köstl, který působil jako asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského dostal v pouhých 34 letech příležitost vést spolu s hlavním koučem Ivanem Haškem českou fotbalovou reprezentaci. „Těšil jsem se strašně moc. Byli jsme zavalení prací, ani jsem si to neuvědomoval,“ přiznal na začátku srazu.

„Před třemi dny jsem říkal manželce, že se strašně těším na trénink na hřišti. Těším se i na kluky, se kterými jsem dřív působil, i na ty ostatní. V kontaktu jsme byli, ale osobní kontakt je strašně důležitý pro týmovou mentalitu. Těším se a jsem rád, že jsem tady,“ čišelo z mladého trenéra nadšení.

Náplň jeho práce se prý přechodem ze Slavie do reprezentace zase tolik nezměnila. „Tréninkových jednotek tu není tolik, takže příprava je na méně tréninků. Jinak je to tady víceméně stejné jako ve Slavii. Jsme na něčem domluvení a všechno děláme jako tým,“ prozradil Köstl, který dělá Haškovi asistenta spolu s trenérem Bohemky Jaroslavem Veselým.

Role si prý nijak zásadně nerozdělili. „Řešíme to týmově. Ivan je hlava štábu, takže veškeré podněty se shlukují u něj. Na tréninku jsme domluvení, že budeme s Jardou Veselým výraznější a Ivan to bude sledovat z pozice supervisora,“ nastínil člen nového realizačního týmu.

S hráči v pravidelném kontaktu

Ten se spolu s většinou hráčů sešel v Praze v pondělí před večerním vyhlašováním ankety Fotbalista roku. Kolem oběda chyběli ještě Antonín Barák s Adamem Gabrielem, kteří však byli na cestě.

„Zdravotně jsou všichni v pořádku. Čekali jsme ještě na Míšu Sadílka, je ale zdravotně v pořádku, takže máme kompletní tým. Žádná omluvenka nepřišla,“ pochvaloval si Köstl a prozradil, že hráči budou mít uzpůsobené tréninky podle předchozího programu v klubech.

„Většina kluků ještě v neděli hrála, takže budeme mít kádr rozdělený na několik skupin. Část jde na hřiště, kde budeme mít trénink skupinovou formou, zbytek se zapojí s kondičním trenérem do regeneračního tréninku. V úterý jdeme už kompletní tým na trénink,“ prozradil asistent trenéra.

Mužstvo se naplno začne připravovat na nadcházející dvojboj – nejprve vyzve v Oslu v přátelském utkání Norsko a poté na Letné přivítá Arménii.

„S hráči jsme v pravidelném kontaktu, takže naše představy znají – o hře i pravidlech v kabině. Máme jasno o rozestavení a budeme ho zároveň střídat. Co se týče herního stylu, chceme ho držet. Možná budeme nečitelní v rozestaveních, což může být do budoucna výhoda. Třeba to soupeřům trochu ztížíme,“ přiblížil Köstl a prozradil, že trenérský štáb bude chtít vyzkoušet všechny hráče z nominace.

Národní tým každopádně jako start pod novými trenéry nečeká nic snadného. V Oslu budou muset ubránit Nory s hvězdným Erlingem Haalandem v čele.

„Videa na něj máme sestříhaná, je to ale hráč, kterého není třeba tolik představovat. Chcete se měřit s těmi nejlepšími a tohle bude skvělý test pro všechny hráče. Těšíme se, jak to zvládnou. Je to pro nás velká výzva a věřím, že v ní uspějeme,“ vyhlásil Köstl.

Národní tým nastoupí pod novým realizačním týmem už v pátek od 18 hodin.