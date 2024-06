V Hradci Králové byl Tomáš Holeš jako doma, neboť tu strávil hromadu let na klubové scéně. I proto pro něj měla pondělní generálka české reprezentace na Euro zvláštní příchuť. „Nikdy by mě nenapadlo, že si tu bude tak krásný stadion a já si na něm zahraju za reprezentaci,“ řekl po vítězství (2:1) se Severní Makedonií.

Česká hymna. | Video: Petr Tomeš

Co vám zápas napověděl? Jak byste zhodnotil generálku na Euro?

Za mě to byl takový nejlepší zápas, co se týká výstavby hry. Že jsme se přes soupeře dokázali dostat až k jeho vápnu. Ale tam to už bylo o něco slabší, protože jsme se moc nedokázali dostat do nějaké pořádné šance. I když v prvním poločase jsme toho v prostorách kolem brány měli hodně. Každopádně za mě to byl odbojovaný zápas a myslím si, že to byla dobrá generálka. Jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli do vítězného konce. Celý zápas jsme si za tím šli.

Jak moc vám vadilo zdržování Makedonců?

Samozřejmě je to nepříjemné, chtěli jsme hru držet v tempu, aby byli Makedonci co nejvíce zavaření a nám se otevíraly prostory. Ale oni to prostě kouskovali, polehávali. Na druhou stranu je možné, že i to nás třeba čeká v zápasech s Tureckem nebo Gruzií. Takže aspoň jsme si to zkusili.

Jak se to kouše v přípravě?

Máte trošku nervy na hřišti, protože chcete hrát, ale nemůžete. Zvlášť když vidíte, jak oni to dělají naschvál. Je to nepříjemné. Před každým zápasem si říkáme, že na hřišti je důležitá disciplína, nesmíme dostávat zbytečné karty. Myslím si, že to dodržujeme, že jsme dobře nastavení.

Patrik Schick říkal, že na Euru by se to nemělo stávat a rozhodčí si to pohlídají. Očekáváte tam tedy něco ve skupině třeba proti Gruzii, jak jste říkal?

Jak jsem říkal, může se to stát. Ale Patrik měl pravdu v tom, že jsme dostávali nějaké školení a doufám, že se tyhle věci nebudou stávat, nebo to rozhodčí budou trestat dříve kartami. Kdyby makedonský gólman dostal žlutou kartu daleko dřív, tak je zápas daleko plynulejší. Takže pak je to o tom rozhodčím, co povolí. Domnívám se, že na EURU by to mělo být trošku striktnější.

Tomáš Holeš.Zdroj: Deník/Petr TomešJak moc vás motivoval plný stadion a podpora fanoušků?

Hrálo se nám skvěle, lidi nám fandili, tleskali, podporovali nás. Je super hrát v takové atmosféře.

Jste v Hradci prakticky doma. Kolik jste měl na stadionu lidí?

Měl jsem tady moji rodinu, ženu a spoustu kamarádů. Byl jsem v Hradci asi deset let, takže tu byla spousta lidí, co mě zná. Jsem šťastný, že jsem si tady mohl zahrát reprezentační zápas, protože by mě nikdy nenapadlo, že bude v Hradci tak krásný stadion a že si na něm jednou zahraju za reprezentaci. Je to krásné a jsem za to rád.

Mohl byste být při absenci Michala Sadílka i variantou do středu zálohy?

Ještě jsme se o tom nějak nebavili. Trenéři to budou rozebírat až teď, jak to všechno vyřeší. Já zatím beru, že jsem stoper a uvidíme, co přinese Euro dál.

Fungovalo vám to v této stoperské trojici?

Myslím, že jo. Makedonce jsme do ničeho nepouštěli. Ve druhém poločase tam měli jednu střelu a pak bohužel ten gól. Řekl bych, že jsme si všichni tři vyhověli, zajišťovali se. Bylo tam i dost nepříjemných situací, kdy si to hodili třeba za nás, ale se vším jsme si poradili. Takže já jsem byl spokojený.

Všichni tři jste výrazní stopeři z různých klubů. Jak jste si při zápase rozdělovali role?

Máte pravdu, že jsme tam všichni hráči z týmů naší TOP trojky. S klukama se o tom hodně bavíme na tréninku a všichni už jsme docela zkušení. I když Robin je pořád mladý, ale už toho teď z Plzně má docela dost za sebou, že si dokážeme vyhovět. Samozřejmě hlavní je komunikace.

Tomáš Holeš.Zdroj: Lubomír Douděra

Teď jste oba zápasy hodně útočili a dostávali se do obran soupeřů. Proti Portugalsku vás čeká charakterově úplně jiný zápas. Nemůže to být problém, že jste si to v defenzivě víc nevyzkoušeli?

Samozřejmě to bude jiný zápas s Portugalskem, nicméně takovýto zápas může přijít třeba s Gruzií, takže je dobré, že jsme si to vyzkoušeli, protože do plné obrany je vždycky nejtěžší hrát. Nakonec by nám to třeba i mohlo vyhovovat, kdybychom proti Portugalsku hráli víc z bloku a na brejky, máme tam rychlostní hráče.

Před odletem do Německa vás čeká volno, jak ho strávíte?

Jedu domů a budu s rodinou, s dětmi. Je dobré, že se nám to trošku rozkouskovalo. Máme týden, pak dva dny doma a potom to začne. Hlavní je tedy odpočinek a ve čtvrtek odlítáme.