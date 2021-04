Hráli jste minimálně stejně dobře jako s Anglií, že?

Výkon byl ještě o něco lepší. To dokazovaly gólové šance, na ně jsme nad Belgií vyhráli. Ale nechci to zakřiknout, je to jeden krůček na naší cestě. Výkonem jsme tohle naplnili, musíme pořád chtít víc a víc, abychom se usadili výš.

Mohli jste i vyhrát. Nejste zklamaný, že to nedopadlo?

Jsme pokorní. V závěru jsme se nesmířili s remízou, i když si jí hodně ceníme. Měli jsme šance, takhle silný soupeř se obával o bodík. Jsem na mužstvo hrdý, jak to zvládlo a jak se prezentovalo. Byli jsme vyrovnaným, někdy i lepším týmem než Belgie.

Co znamená výsledek pro kvalifikaci?

Máme za sebou dva zápasy, je předčasné to víc soudit. Radujeme se z výkonu i výsledku. Belgie je silný tým, ale ještě nám zbývá šest zápasů, takže to nikterak nepřeceňujeme. V úterý hrajeme ve Walesu, tam nás čeká další zápas, který nám ukáže, jak na tom jsme.

Jdete správným směrem?

Myslím, že ano. Jsme rádi, že výkony, které kluci předvádějí, jdou nahoru. Věřím, že se to lidem líbí, hrajeme nahoru, dopředu, chceme být aktivní, vytvářet si šance, dávat góly. Po Walesu nás čeká Euro, až potom konec kvalifikace. To je ještě daleko.

Velký vliv na mužstvo mají výkony Slavie. Pomáhají vám?

Jsme na klubech závislí. Slavia momentálně jede, daří se jí a má skvělý tým. Využíváme její hráče, kvalitu a úspěchy si přiváží na srazy a společně to prodávají i v reprezentaci.

Ve Walesu mohou nastoupit čtyři hráči z německé Bundesligy. Budou znát?

Příjemně nám to zkomplikovalo situaci. Budeme s nimi ještě silnější, čeká nás těžký soupeře a musíme se na něj dobře připravit. Byla by škoda ve Walesu prohospodařit takový výsledek, který jsme uhráli s Belgií. Máme veliký respekt, také je to skvělé mužstvo, ale určitě chceme uspět i tam. Kluci za námi přijedou stejně jako na první zápas do Polska, v pondělí se připojí na předzápasový trénink budou připraveni.