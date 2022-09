„Jsme trochu na štíru se středními obránci, teď navíc přišla komplikace u Tomáše Holeše. Mysleli jsme, že se dá dohromady Krejčí. Petrášek, Čelůstka a Kalas jsou taky mimo. Ondru Kúdelu známe dobře. Sice teď trochu zmizel z očí, ale sledujeme ho přes video. Hraje všechny zápasy a v minulosti ukázal, že je to zkušený hráč,“ vysvětlil své rozhodnutí reprezentační kouč.

Ten zatím ukázal na dvacet jmen, tři místa v nominaci nechal prozatím volná. Zaplnit je hodlá nejpozději na začátku srazu v pondělí. Velikou šanci na obsazení volných míst mají Stanislav Tecl, Michal Sadílek, Jan Sýkora a již zmíněný Tomáš Holeš, který laboruje se zraněním.

Nepříjemná kritika na Hložka. Patří mezi nejdražší zklamání, píší v Německu

„Volná místa jsme nechali i kvůli Holešovi. Uvidíme, jak se bude zranění vyvíjet. Podle toho, jestli bude fit, se rozhodneme, jestli bude hrát,“ uvedl Šilhavý. „U Sadílka je to také spojené se zraněním. Měl pauzu, ale pokud bude fit, tak budeme uvažovat, jestli ho ještě nepovoláme. Uvidíme, jak se bude cítit,“ doplnil.

Nominace reprezentace:



Brankáři: Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík.

Obránci: Jakub Brabec, Vladimír Coufal, Milan Havel, Václav Jemelka, Ondřej Kúdela, David Zima, Jaroslav Zelený.

Záložníci: Antonín Barák, Václav Černý, Jakub Jankto, Lukáš Kalvach, Lukáš Masopust, Tomáš Souček, Petr Ševčík.

Útočníci: Adam Hložek, Jan Kuchta, Patrik Schick.

Reprezentace jinak bude sázet na osvědčená jména. Do branky se postaví jeden z trojice Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk a Tomáš Vaclík, v obraně figurují jména jako Jakub Brabec, Vladimír Coufal nebo David Zima a v záloze dostanou šanci například Antonín Barák, Václav Černý, Petr Ševčík nebo Tomáš Souček. Do nominace se dostal i Jakub Jankto, který po přestupu do pražské Sparty není v ideální formě.

„Jankto je s námi od začátku, dlouho hrál v zahraničí a teď se rozhodl vrátit. Nemá úplně oslnivou formu, ale musím říct, že když tady byl, tak jsme se na něj mohli spolehnout. Zápasy odehrál vždycky celkem dobře. Proto jsme na něj ukázali,“ prozradil Šilhavý.

Ten v útoku ukázal na prověřené střelce Patrika Schicka a Jana Kuchtu, které doplní Adam Hložek. „Kuchta na minulém srazu předvedl, že dokáže být hodně platným hráčem. Na to spoléháme. Poslední Hložkův zápas za Leverkusen byl zatím nejkvalitnější. Chválil ho i trenér. Není to jednoduché, koupili tam kvalitní hráče a je těžké se mezi ně dostat. Věříme mu ale, že si tam svoje místo najde a dostane se do základu,“ vysvětlil reprezentační trenér.

Tecl v nominaci chybí

Proč se nedostalo na útočníka Slavie Stanislava Tecla, který na začátku ročníku hraje ve skvělé formě a střílí jeden gól za druhým? „Standa Tecl je tady skloňovaný, jednou že je povolaný, podruhé, že není. Nominace ale není úplná. Hložek navíc může hrát i ze strany, takže bychom měli jen dva útočníky,“ nastínil Šilhavý.

VIDEO: Češi v Jakartě baví. Kúdela předvedl parádní gesto, Krmenčník zase gól

„Michal Krmenčík, který je mezi náhradníky, v Jakartě taky dává góly. Chorý se taky jeví dobře. Do útoku máme dostatek hráčů,“ dodal spokojeně. Mluvit o výhledu na nadcházející těžké zápasy proti Portugalsku a Švýcarsku ale trenér příliš nechtěl. „Udržení v této skupině by byl velký úspěch,“ podotkl stroze.

První utkání proti Portugalsku sehraje Česko příští sobotu od 20:45 v pražském Edenu. Se Švýcarskem se národní tým utká o tři dny později v St. Gallénu.