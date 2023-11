V Mladé Boleslavi září, ve 12 zápasech vstřelil šest gólů a na další čtyři nahrál. Málokoho proto překvapilo, že se Vasil Kušej stal jedním ze dvou nováčků povolaných do fotbalové reprezentace pro klíčové duely, které rozhodnou o postupu a nepostupu Česka na příští Euro. „Cítím radost a štěstí. Jsem rád, že jsem dostal takovou možnost. Určitě je to vrchol mé dosavadní kariéry,“ vyprávěl na začátku srazu třiadvacetiletý křídelník.

Vasil Kušej | Foto: Jiří Koros

Ten se podle svých slov dozvěděl o nominaci až z tiskové konference. Náznaky od klubových spoluhráčů měl ale už dříve. „Po zápase se Spartou jsem přišel do kabiny a někdo z kluků mi tam vytiskl na místo reprezentační logo. Smál jsem se tomu a říkal jsem, že to je dobrý vtip. Když pak nominace přišla, tak mi kluci gratulovali a říkali, že jsou rádi,“ popisoval reprezentační novic.

„Tajně jsem věřil a doufal, že by příležitost mohla přijít,“ přiznal.

Pro Kušeje se jedná o velkou odměnu za skvělé výkony v probíhající sezoně. Mladý ofenzivní hráč dává gól v průměru v každém druhém zápase a o mnoho nezaostává ani v asistencích. Co se týče nastřílených branek, je lepší už jen sparťan Lukáš Haraslín. Právě výkonem proti pražskému klubu na sebe ale hlasitě upozornil mladoboleslavský křídelník. Gól a asistence při výhře 3:1 nad úřadujícím mistrem dost možná definitivně rozhodly o jeho povolání k národnímu týmu.

Trnitá cesta do reprezentace. Kušej zářil v Německu, z úpadku mu pomohl Jarošík

„Klíčovým momentem bylo EURO jednadvacítek, které se nám nepovedlo výsledkově, ale mně osobně hodně pomohlo a posunulo mě dál,“ zamyslel se nad svým herním vzestupem sám Kušej.

Podle jeho názoru mu hodně pomohl i fakt, že podobných hráčů, kteří si dovolí v soubojích jeden na jednoho, český fotbal mnoho nemá. „Určitě vnímám, že moje silné stránky jsou trochu jiné než u jiných křídelních hráčů. Taky to mohla být věc, která nominaci mohla pomoct,“ uvedl mladoboleslavský fotbalista.

Ten už teď přitom mohl oblékat úplně jiný dres. Na přelomu srpna a září se hlasitě mluvilo o jeho možném odchodu do nizozemského Utrechtu. Z něj ale nakonec sešlo a nyní Kušej táhne středočeský klub na vrchní příčky tabulky FORTUNA:LIGY.

Rok zpátky byl v Prostějově

„Hodně rychle jsem to hodil za hlavu a soustředil jsem se na sebe. Řešilo se toho dost, hodně jsme o tom diskutovali. S vedením a trenérem jsme si to vyříkali a hodili jsme to za hlavu,“ ohlédl se za neuskutečněným přestupem Kušej.

„Jsem domluvený s agentem a vedením Boleslavi, že do posledního zápasu nebudeme nic řešit. Jestli se něco rýsuje, to vůbec netuším. Soustředím se na Boleslav a svoje výkony. Když něco přijde, tak se uvidí, co se bude dít,“ dodal k možnému přestupu v zimním okně.

Nyní se chce soustředit jen na Mladou Boleslav a teď i reprezentaci. V ní bude mít šanci zapsat svoje první minuty na hřišti. „Před srazem jsem byl hodně nervózní. Je to neskutečná zkušenost. Doufám, že nějaké minuty odehraju a pomůžu týmu,“ přál by si Kušej, který má zatím zkušenosti jen z mládežnických výběrů.

Čvančara si gólem vysloužil pozvánku do reprezentace. Šilhavý bere i Zimu

V nich se potkal například s brankářem Matějem Kovářem a obráncem Martinem Vitíkem. „Některé kluky znám z dřívějších reprezentačních srazů. Věděl jsem, že tu mám někoho, s kým si budu mít co říct, že nebudu úplně nervózní a že mi můžou pomoct zapracovat se do týmu,“ ocenil Kušej.

Povolání do reprezentačního áčka je jedním z vrcholů jeho fotbalového příběhu. „Je to krásné. Když si vzpomenu, že rok zpátky jsem byl v Prostějově v druhé lize a teď sedím před vámi v reprezentačních věcech… Je to neskutečné,“ prohlásil vděčně Kušej.

Jeho i zbytek národního týmu čekají dva klíčové duely v boji o postup na EURO. V pátek vyzve národní tým Polsko a v pondělí pak v Olomouci přivítá Moldavsko. Právě tito dva soupeři se budou snažit vystrnadit český výběr ze druhé pozice zajišťující postup na evropský šampionát.