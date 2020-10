Důvod je jasný, tedy vedle nemoci covid-19: je to týden a půl staré zatčení místopředsedy Romana Berbra a jeho korupčních nohsledů. Od pátku 16. října je asociace v kleštích a panice. Dnes se z ní bude snažit vyskočit, koná se mimořádné zasedání výkonného výboru.

V klasických časech to není příliš zajímavá záležitost, tentokrát rozhodě ano. Co bude na programu, není jisté. Schůze není detailně popsána ani v týdenním plánu, který dostávají zaměstnanci svazu.

Rezignace? Těžko

Dá se však celkem lehce odhadnout, co budou hlavní témata. Je jich pět.

Zaprvé, zda neodstoupí parta vedená předsedou Martinem Malíkem, k čemuž vyzvaly například ligové Teplice, dlouhodobý kritik poměrů. „Každý člen výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi, nebo se na ní někteří dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace,“ řekl šéf klubu Pavel Šedlbauer.

To se ale, zřejmě nestane. „Jsem si jistý, že v současném složení dokáže výkonný výbor český fotbal vyvést z téhle krize,“ prohlásil předseda Martin Malík, jenž byl včera pozitivně testován na covid a je v karanténě.

Zadruhé se bude hrát o to, v jakém termínu se uskuteční valná hromada. „V lednu a únoru proběhnou volební valné hromady okresů a krajů. Až teprve noví zástupci regionů by měli volit nové vedení na další čtyři roky. Celostátní valná hromada by měla proběhnout na přelomu května a června,“ řekl předseda KFS Královéhradeckého kraje Václav Andrejs.

Co amatéři?

Třetí a čtvrté téma je podobné. Je potřeba utvořit rozpuštěné komise rozhodčích. Aktuálnější je první případ, protože by se v brzké době mohly rozjet první i druhá liga. A bez komise rozhodčích to není možné. Tudíž se hledá nástupce odvolaného Jozefa Chovance.

Poslední otázkou je pokračování amatérských soutěží. Ty nyní stojí (na Moravě už se na podzim nerozběhnou) a je třeba říct, zda se v Čechách bude čekat na lepší virovou situaci.