Fotbal se třese na jaro v Evropě. Spartě i Slavii k postupu stačí remíza

Je nutné zlepšit koeficient. Pod tímto matematickým termínem se skrývá budoucnost v pohárech. V překladu: Kolik mančaftů, plus do jakých soutěží, postoupí.Ve čtvrtek večer do tematiky promluví tři čeští zástupci. Sparta se v Evropské lize postaví Bröndby Kodaň, chce udržet třetí příčku ve skupině, jež by znamenala místo ve vyřazovací části „nižší“ Konferenční ligy.