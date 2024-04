Sparťanský útočník za hranicemi ožil. Góly táhne svůj tým do první ligy

V nejvyšší české soutěži nastoupil v dresu Sparty v tomto ročníku do dvanácti utkání, gólově se však neprosadil. Zato po svém zimním přesunu do nizozemské Rody Kerkrade je to jiná káva. Útočník Václav Sejk dává gól za gólem a drží svůj tým na špici tabulky.