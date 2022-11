„Půjdeme do zápasu s tím, že chceme získat tři body, a uvidíme, jak bude hrát Kluž,“ řekl Václav Jurečka.

Slavia přitom měla slabou skupinu opanovat. V úvodních dvou kolech získala čtyři body, jenže pak dvakrát prohrála s rumunským mistrem a dostala se do šlamastiky. Ani vítězství v posledním utkání nad tureckým týmem tak nemusí Pražanům stačit na postup.

„Do téhle situace jsme se dostali v prvních čtyřech zápasech. Nezbývá nám než porazit Sivasspor a doufat,“ konstatoval kouč Jindřich Trpišovský.

Nepostup = neúspěch

Pokud by Slavia vypadla, bylo by to teprve podruhé za posledních pět sezon, co by chyběla v jarní části některého z evropských pohárů. Ve třech z předchozích čtyř sezon došla až do čtvrtfinále – dvakrát v Evropské lize a letos v premiéře Konferenční ligy. Případné vyřazení by českého vicemistra mrzelo tím spíš, že finále bude hostit slávistický Eden.

„Když nepostoupíme, nepotvrdili jsme tu úlohu. Upřímně jsem nevěřil, že se do takové situace dostaneme. Ani po prvních dvou zápasech ve skupině by mě nenapadlo, že před posledním kolem to nebudeme mít ve svých rukách,“ přiznal Trpišovský.

Sešívaní dopředu nic nevzdávají. Do čtvrteční závěrečné bitvy se Sivassporem (18.45) půjdou posilněni pěti výhrami v řadě. „Náš týmový duch je zpátky. Nálada je teď hodně dobrá,“ ujistil Peter Olayinka. „Psychicky nás to nakoplo,“ přidal Jurečka.

„Upřímně věřím, že my vyhrajeme. Budu fandit Ballkani, ale sledovat to nebudu. První, co mě napadne je, že to je padesát na padesát,“ dodal Trpišovský.