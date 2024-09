Český fanoušek o něm dlouho příliš neslyšel. Bylo to ale i zásluhou jeho nezměrného talentu, díky kterému si jej už v patnácti letech, během jeho působení v Brně, všimli v Itálii. V akademii Atalenty Bergamo se i díky velké vůli dokázal vrátit po dvou operacích kolene a nakoukl i do slavné Serie A.

Zahrál si dokonce i proti AC Milán, dohromady ale v nejvyšší italské soutěži stihl nastřádat jen dvaadvacet minut a stopku mu opět vystavilo koleno. Další šanci mu však dala Slavia, kde se po úspěšné rekonvalescenci dostal do sestavy a mnohé fanoušky doslova uhranul. Viděli v něm hráče evropských kvalit, rozdílového fotbalistu.

Jenže přišla další rána osudu. Začátkem září se na srazu reprezentační jednadvacítky zranil a nejnovější zprávy bohužel nevypadají vůbec dobře. Dvaadvacetiletý rodák z Boskovic musí znovu na operační sál.

„Chtěl bych říct, že za to nemůže nikdo z nás. Nemůže za to Slavia, nemůže za to reprezentace, z které jsem kvůli tomu odjel. Nemůžu za to ani já, je to věc, kterou aktuálně neovlivním. Ale budu dělat všechno, abych se zase vrátil. A byl tady před vámi co nejdřív,“ ubezpečil slávistické fanoušky v rozhovoru pro klubový web.

K chirurgickému zákroku dojde s největší pravděpodobností v Německu, talentovaný fotbalista čeká na termín. „Je to pro mě aktuálně hodně těžké, nebudu skrývat, že mě to na chvilku sejmulo. Teď nad spoustou věcí přemýšlím, nicméně jsem přesvědčen o tom, že jakmile budu za sebou mít operaci, tak do sebe dostanu zase velkou motivaci,“ nepochybuje.

Dopředu ho žene i vidina návratu před vyprodané tribuny v pražském Edenu, domově fotbalové Slavie. „To, jak se Slavia ke mně postavila, mi hodně pomohlo. Cítím od všech podporu, že jsou v tom všichni se mnou. To, že jsem v Edenu nastoupil, sice jen čtyřikrát, před takovými fanoušky na takovémto stadionu, pro mě byl obrovský zážitek. To je to, co mě bude zase hnát dopředu. Abych se znovu vrátil a mohl to zase zažít. Věřím, že ještě toho máme před sebou společně ještě spoustu,“ uzavřel.