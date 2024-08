Pražská Sparta zvládla zkoušku na severu Evropy na jedničku a před odvetou na svém hřišti má slibné vedení. Letenští byli v Malmö několikrát pod tlakem, jenže soupeře do větších šancí nepustili a i díky skvěle zvládnuté taktice vyhráli 2:0. I proto po utkání vypukly oslavy hráčů s fanoušky, které se příliš nelíbily švédským hráčům ani novinářům.

„Doufám, že si myslí, že už je po všem,“ prohlásil záložník Anders Chrisitansen při otázce na sparťanské juchání na hřišti.

Pravdou je, že Sparta v úterý na domácím hřišti nesmí nic podcenit. Dvougólový polštář se může zdát pohodlný, jenže Pražané musí hrát stále aktivně a nemůžou se spoléhat jen na bránění. To by se jim mohlo hrubě vymstít.

„Věděli jsme, že první zápas bude důležitý i kvůli dobré přípravě na odvetu. Stále není konec. Máme za sebou první poločas a všechno musíme doklepnout až doma na Letné,“ uvědomoval si po utkání Lukáš Haraslín.

Spartě hraje do karet i přestup Sebastiana Nanasiho z Malmö do Štrasburku. Právě dvaadvacetiletý záložník byl pro český klub v prvním utkání největším nebezpečím, jenže v odvetě už nejspíš nenastoupí kvůli svému stěhování do Francie.

Právě na zemi galského kohouta ale nebudou vzpomínat v nejlepším hráči Slavie. Ti proti Lille, čtvrtému týmu loňského ročníku Ligue 1, tahali téměř celé utkání za kratší konec a prohráli 0:2. Před odvetou jim odborníci mnoho šancí nedávají.

Slávisté umí otáčet

„Postup je stoprocentně stále reálný. V mé hlavě neexistuje jiná varianta. Máme celý týden na přípravu, budeme stoprocentně ready, moc se na odvetu těším. Doma je uděláme, o tom jsem přesvědčený. Všichni chceme hrát Ligu mistrů, poslouchat před zápasy znělku, vidět obrandované stadiony. Je to náš sen a uděláme všechno pro to, abychom si ho splnili,“ vyhlásil sebevědomě brankář sešívaných Antonín Kinský.

Slavia na domácím stadionu skutečně už nebude moct na nic čekat a bude muset vrhnout všechny síly vpřed. Prakticky každý další inkasovaný gól pro ně ale bude znamenat téměř jistou ztrátu naděje.

Proč by ale sešívaní nemohli uspět? V minulosti už několikrát ukázali, že zápasy dokážou otáčet – naposledy v lize proti Teplicím. Kvalita bude tentokrát, při vší úctě k Teplicím, úplně jinde, jenže Slavii požene i zaplněný Eden a bouřící Tribuna Sever.

Slávisté navíc sice odešli z prvního utkání s Lille s nulou u svého jména, jenže z branky se radovali hned dvakrát. První ale odvolalo video kvůli ruce a druhou pro ofsajd. Cesta k překonání brankáře Chevaliera tu ovšem je.

Podaří se Slavii fantastický obrat proti týmu z jedné z top pěti evropských soutěží? Odpověď přinese středeční večer. Sešívaní už ale můžou hrát bez většího ostychu, větší tlak v tuhle chvíli

leží na Spartě. Ta současná by ale měla zvládnout prolomit devatenáctileté čekání na účast v základní fázi Ligy mistrů.