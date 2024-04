V pražské Slavii se sice více neprosadil, nejvýraznějším jeho momentem ve službách klubu z Edenu je branka na hřišti FC Kodaň ve skupině Evropské ligy z října 2018, přesto prohlášení, které Jan Matoušek vypustil do éteru, překvapilo.

Jan Matoušek ze Slavie (vpravo) proti Petrohradu. | Foto: ČTK/AP/Dmitri Lovetsky

Dnes pětadvacetiletý záložník platil za obrovský talent a jako takového ho za sumu kolem 40 milionů korun v létě 2018 získala Slavia. Jenže v Edenu se neprosadil. Do slávistických srdcí se zapsal snad jen zmíněným momentem v Kodani, kdy fanoušky Pražanů potěšil rozhodující trefou.

Po pár měsících ve Vršovicích začala jeho anabáze po hostováních. Zpět do Příbrami, Jablonce, Liberce a znovu do Vršovic, jen ne do Slavie, ale do Bohemians.

Loni v létě mu ve Slavii končila smlouva a mohl do Ďolíčku odejít na přestup. Během hostování, když byl ještě kmenový hráč Slavie, bojovali fotbalisté v červenobílém o titul se Spartou. Právě k této bitvě směřovala i jedna z otázek dotazníku oficiálního kanálu první české fotbalové ligy.

A Matoušek mnohé překvapil.„Kterému pražskému S jsi fandil v posledním boji o titul?“ zněla. „Spartě,“ prohlásil po krátkém váhání hráč.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Přišly z obou stran, od slávistů i sparťanů. „Za to, že byl ve Slavii, mohla jeho mladická nerozvážnost. Teď už je starší a zkušenější a už ví,“ dobíral si Matouška a slávisty jeden z příznivců letenského klubu. „Ve Slavii ho měli kvůli daňovým úlevám. Ve Spartě by mohl z fleku dělat kapitána, protože má IQ 38,“ rozproudil vášně i v táboře slávistů.

A co na sebe ještě Matoušek prozradil? Jeho oblíbencem je Lionel Messi, naopak by nechtěl hrát proti Virgilu van Dijkovi, jako největší ligovou kometu vidí spoluhráče Adama Kadlece, a kdyby nebyl fotbalistou, vybral by si plavání.