Fanoušci si dobírali Plzeň kvůli chabým výkonů, kterými se prezentuje v Lize mistrů. To Slavia by takovou ostudu nedělala, zněla kritika. Ale po tom, co „sešívaní“ předvádí v zápasech Konferenční ligy s průměrnými týmy, se na plzeňské debakly od Barcelony nebo Bayernu nahlíží poněkud střízlivěji.

Slavia pokračuje v černé sérii. Je to těžké období, přiznává kapitán Tecl

Slavia by v momentální formě a rozpoložení neobstála snad proti nikomu. Tři zápasy v řadě prohrála a nevstřelila ani gól (dvakrát s Kluží 0:1 a 0:2, s Olomoucí 0:2). „Musíme s tím něco udělat, prohrát tři zápasy v řadě je trestuhodné,“ zlobil se po zmaru v Rumunsku Trpišovský. „Pořád nám chybí element, který by utkání zlomil v náš prospěch.“

Slavii se nedaří výsledkově, neklape to ani herně. Výsledkem je hrůzostrašná bilance, kdy ve čtyřech z posledních pěti soutěžních zápasů prohrála a nedala gól. „Všechno se odvíjí od kvality v předbrankových prostorech. Musíme být důraznější, zodpovědnější a agresivnější a vyvarovat se prvního obdrženého gólu,“ nabádal Trpišovský.

Zranění se kumulují

Přitom v každém utkání se jeho svěřenci dostanou do řady zajímavých šancí, které volají po gólu. „Ale chybí nám kvalitní finální fáze. Gól by pomohl jak individuálně, tak celému týmu,“ přiznal kouč. „Klidně ať odehrajeme horší zápas, ale ať ho zvládneme výsledkově, potřebujeme se něčím odrazit.“

Slavii brzdí i početná marodka. V Kluži chyběla celá jedna jedenáctka. „Nevím, proč jsme v takovém stavu. Samozřejmě je to téma, hodně se o tom bavíme. Teď se zranění kumulují, každý zápas někdo vypadne, někdo se vrací. U každého je to jiný problém. Číslo zraněných je obrovské a mohli bychom z nich postavit jedenáctku. Ale máme tým na to, abychom to zvládli.“

Slavii teď čeká klíčové období. V Konferenční lize bude usilovat o kýžený postup na půdě Ballkani a pak doma se Sivasporem. Ještě před tím si to rozdá v derby se Spartou. „Musíme se v první řadě zlepšit, musíme zlepšit výkony a produktivitu v ofenzivě. O tom se bavíme pořád. Nemůžeme dostávat góly,“ hecoval Trpišovský.

„Když se týmu daří a je rozjetý, tak může hrát každý. Když jste ve složité situaci, tak se ukáže, kdo tomu týmu může pomoct a kdo dává góly třeba za rozhodnutého stavu. Kumuluje se to, je to třetí prohra v řadě, tlak narůstá. Zhoršuje to sebevědomí hráčů v klíčových momentech. Musí to na sebe vzít zkušení hráči.“