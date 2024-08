/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dvojzápas s rumunským FCSB zažil na vlastní kůži před osmi lety. Tehdy brankář Sparty David Bičík inkasoval třikrát ve dvou zápasech z kopačky Nicolae Stanciua a spolu s týmem se musel smířit s vyřazením ve 3. předkole Ligy mistrů. Nyní doufá, že jeho nástupci ukopou v Bukurešti lepší výsledek. „Sparta stále žije a má na to tam zvítězit. Vidím to tak 60 na 40 pro Spartu,“ říká někdejší gólman.

Pražané v roce 2016 zahájili dvojzápas proti FCSB také na svém stadionu, a dokonce se zrodil i stejný výsledek jako o osm let později. Sparta vedla po gólu Josefa Šurala v první půli, jenže v 75. minutě inkasovala z kopačky Nicolae Stanciua. Stejný hráč se pak trefil dvakrát i v odvetě a po výsledku 0:2 z pohledu českého výběru bylo hotovo.

„Nepodařilo se nám postoupit a porazit je. Doma to bylo bohužel 1:1 a u nich 0:2. Tam dostal Kuba Brabec červenou a oni byli mnohem lepší než my. Úplně nám to tam nešlo tak, jak jsme si představovali,“ ohlíží se za předchozími souboji Bičík, který tehdy odchytal oba duely.

„Mám pocit, že jsme se tenkrát potýkali se zraněními. Problém se svalem měl Mario Holek a možná se mohlo stát i to, že někomu svázalo nohy, o co jsme hráli. Nevím, u mě to fungovalo tak, že jsem přišel na hřiště a nervozita zmizela, protože se soustředíte na míč a na zápas,“ doplnil.

Paradoxem bylo, že ve dvojzápase inkasoval třikrát pouze od Stanciua, který jen o rok a půl později přestoupil právě na Letnou. „Vyplynulo to. Byl ofenzivní záložník a z té pozice to jde dobře. Pohyboval se v dobrých prostorech v danou chvíli byl tam, kde měl být. Vypadá to špatně, že dal všechny góly on, ale mohl je dát kdokoliv jiný,“ komentoval s odstupem bývalý brankář.

Sparťané se tehdy v Rumunsku museli potýkat i s bouřlivou atmosférou, kterou vytvořilo více než 37 tisíc diváků na stadionu.

„Bylo to samozřejmě bouřlivé, ale zažil jsem zápasy, kde to bylo mnohem bouřlivější. Jsou tam horkokrevní fanoušci, na druhou stranu když vám nadávají během derby fanoušci z Tribuny sever, tak je to mnohem horší než Rumuni, kterým nerozumíte. Ale samozřejmě tam bouřili a mělo to atmosféru. Proto fotbal hrajeme,“ prozradil Bičík.

Sparta je favorit

Po prvním zápase, v němž Sparta na Letné stáhla manko a remizovala 1:1, ji vidí pořád jako mírného favorita. „Sparta hrála za poslední dva tři roky velké zápasy, takže by se neměla toho bát. Mým přáním je, aby Sparta postoupila a vidím to 60 na 40 pro Spartu,“ prohlásil sebevědomě bývalý gólman.

Současná Sparta se mu podle jeho slov líbí. „Výstavba od brankáře, technický kombinační fotbal, žádné nakopávání, to je naprostý trend a za mě je to v pořádku. Jen z toho občas vyplynou chyby, škoda, že si nechali dát gól v prvním zápase. Klidně mohli vyhrát. Faul tam samozřejmě při neuznaném gólu byl, takže v pořádku,“ připomněl Bičík i situaci, kdy VAR v závěru odvolal domácím druhou branku.

Bičík sám se po profesionální kariéře baví fotbalem v Černolicích, kde ovšem nastupuje v útoku. „Byl jsem na operaci levého kolene, takže jsem rok nemohl nic dělat, ale teď od zimy už zase nastupuju,“ prozradil.

„Vůbec se nám nevydařila I. B třída, takže jsme spadli do okresu. Nastupují proti nám mladí kluci, takže to není úplně jednoduché. Máme průměr pětatřicet let, a když proti nám nastoupí osmnáctiletí kluci z Dobříše, tak porovnání není úplně ideální,“ dodal s hořkým úsměvem.

Z fotbalisty lyžařem

Přímo na Letnou se Bičík na Spartu koukat nechodí, protože mu spoustu času bere nová pracovní náplň. Od loňského podzimu je sportovním manažerem na Svazu lyžařů České republiky.

„Byla to víceméně shoda náhod. Pomohl jsem jim s uspořádáním teambuildingové akce pro sto lidí, slovo dalo slovo a na základě toho mi nabídli tuto funkci. Straně moc mě to baví. Je to o komunikaci se sportovními řediteli, se sportovci a trenéry. Řeším lékařské záležitosti, sponzorské nebo partnerské smlouvy. Samozřejmě nikomu nekecám do toho, jak má jezdit a co má dělat za tréninky. To bych si mohl dát facku, kdybych tohle řešil,“ vysvětlil Bičík.

„Na druhou stranu od malička jezdím na běžkách, na sjezdovkách, od patnácti na snowboardu, takže mám velmi kladný vztah k horám. Byl jsem ve fotbale, což je jeden z nejbohatších sportů, a péče o nás byla vždycky na nejvyšší úrovni. Snažím se to teď nějakým způsobem přetáhnout na svaz lyžařů a snažím se, aby to fungovalo po sportovní stránce tak, jak má,“ doplnil.

Už v úterý večer se ale David Bičík opět přepne do fotbalového módu a u televize bude sledovat snažení Sparty o postup o krok blíže k vysněné Lize mistrů. První kapitola byla stejná jako před osmi lety, teď Bičík a zbytek sparťanů doufá v odlišné pokračování. Hrát se bude v úterý od 20:30 v Bukurešti.