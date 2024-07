Zdroj: Profimedia/Niall Carson/PA via AP

Trenér fotbalistů pražské Sparty byl po výhře 2:0 na hřišti irského Shamrocku Rovers ve 2. předkole Ligy mistrů rád, že jeho svěřenci po čtrnácti letech ukončili velmi nelichotivou sérii. Naposledy totiž sparťané vyhráli zápas na hřišti soupeře v rámci předkol Ligy mistrů v roce 2010. Tenkrát se jim to podařilo na stadionu polského Lechu Poznaň.

V součtu všech venkovních pohárových předkol Sparta zvítězila poprvé od roku 2012 a sérii 17 duelů.

„Slíbil jsem v pondělí (na tiskové konferenci), že přepíšeme historii, od toho tu jsme. Po 14 letech Sparta v předkole Ligy mistrů vyhrála venkovní zápas. Nebylo to snadné, Shamrock pohání fanoušci. Venku se nehraje jednoduše, ale rád bych kluky pochválil za odvedenou práci. Zároveň bych vám (novinářům) rád poskytl trochu statistiky, o níž jste nevěděli. Děkuju,“ řekl s úsměvem Friis.

Úřadujícího irského mistra pochválil. „Hráli jsme proti velmi dobře organizovanému týmu. Jejich trenér Stephen Bradley je skvěle připravil, dělali nám potíže. Měli jsme trochu problém zlomit jejich kompaktní obranu,“ uvedl osmačtyřicetiletý Dán.

„Těší mě, jak jsme zachovali klid s míčem, vyjma posledních 15 minut. Dlouho jsme se drželi i mentálně, hodně se o tom bavíme. Využíváme zkušeností z minulé sezony. Je velice těžké být teď z něčeho smutný. Udělali jsme určité chyby kvůli součinnosti. Samozřejmě bych rád vstřelil víc gólů, ale hlavně je to dobré vítězství,“ podotkl Friis.

Opory poslal odpočívat

O triumfu Sparty rozhodli v Dublinu Veljko Birmančevič a Tomáš Wiesner. Autor první branky vystřídal už o poločase stejně jako stoper Martin Vitík. „Nebylo to kvůli zranění. Oba byli na mistrovství Evropy, musíme je postupně zatěžovat. Jedeme podle plánu. Někdy je možné se jím řídit, což se dnes stalo,“ vysvětlil Friis.

„Nevím, jestli budeme hráče rotovat v každém utkání. V součinnosti hráčů jsme na tom o trochu lépe. Do první reprezentační přestávky nám zbývá odehrát 11 zápasů, takže potřebujeme všechny hráče. První minuty v sezoně dnes odehrál Haraslín, Preciado se ještě nezapojil. Bude se to ještě trochu točit. Nejdůležitější je z dnešního dne vítězství, ale také zatížení určitých hráčů a fakt, že se nikdo nezranil,“ prohlásil Friis.

Soutěžní debut za Spartu si odbyl španělský záložník Imanola García, poprvé se v základní sestavě objevil i Dán Mathias Ross, který ve středu obrany nahradil kapitána Filipa Panáka. García s Rossem posílil Pražany teprve před týdnem.

„Je dobře, že oba nastoupili od začátku. Ross byl v obraně velmi silný, na míči předvedl to, co jsem čekal. Musí se ještě sehrát s parťáky v obraně. U Imy jsme viděl, jak je kvalitní na míči. Musí si zvyknout na tenhle intenzivnější styl fotbalu, kam si naběhnout, kdy zůstat na místě. Oproti Pardubicím (v úvodním ligovém kole) jsme udělali šest změn. To, že součinnost ne vždy fungovala, jde jednoznačně za mnou. Nemůžu v tom mít vysoké nároky, protože jsem nasadil dost jiných hráčů," mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.