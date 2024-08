Pekelně pražící slunce a teploty okolo 35 stupňů Celsia. V takových podmínkách budou fotbalisté pražské Sparty v úterý večer bojovat o postup do posledního předkola Ligy mistrů. „Jsme připravení na všechno. Děláme, co můžeme, a pracujeme opravdu tvrdě,“ ujišťoval před odvetou s FCSB v Bukurešti trenér Lars Friis, který ohledně herního plánu a případné sestavy nechtěl prozradit vůbec nic.

Sparťané přicestovali do Bukurešti už v pondělí krátce před třetí hodinou odpolední místního času. S týmem přiletěl do rumunské metropole i kapitán týmu Filip Panák, který vynechal posledních šest zápasů kvůli zdravotním problémům. „Je s týmem a může hrát,“ prohlásil na jeho konto stroze kouč Friis.

Jeho svěřenci v prvním zápase proti FCSB od 61. minuty ztráceli, trefou Victora Olatunjiho ale srovnali a v nastavení se mohli radovat. Branku Kaana Kairinena ale odvolal VAR kvůli faulu, který jí předcházel. V Bukurešti se tedy bude hrát znovu od nuly a vítěz zápasu oslaví postup do posledního předkola Ligy mistrů.

„V Praze to od nás nebyl nejlepší zápas. Musíme se zlepšit. Co se týče přípravy, je to zápas jako každý jiný. V sázce je ale samozřejmě hodně. Vždycky jsem měl dva sny. Zahrát si za reprezentaci a zahrát si v Lize mistrů,“ vyhlásil před odvetou finský záložník Kaan Kairinen.

Na předzápasové tiskové konferenci došlo i na připomínku posledního vzájemného měření sil mezi Spartou a FCSB. Před osmi lety se oba kluby sešly ve stejné fázi kvalifikace do Ligy mistrů a úvodní duel v Praze skončil rovněž remízou 1:1. Na půdě soupeře pak Letenští padli 0:2 a odjížděli zklamaní. To se teď pokusí odčinit.

„Nemůžu změnit, co se stalo. Mám velký respekt k tomu, co se stalo, ale nevím, jestli nám to dá výhodu, nebo nevýhodu. Je to zábavná otázka a zábavný moment. Jsem tu, abychom změnili historii,“ řekl jasně Friis.

Musíme se zlepšit

Sparta se z remízy v domácím prostředí, kde byla podle bookmakerů jasným favoritem, dokázala oklepat už o víkendu, kdy na půdě Bohemians vyhrála 2:1. Tuto zkušenost bude chtít využít ve svůj prospěch. „Musíme se ale soustředit na nás a musíme se v mnoha věcech zlepšit. Viděl jsem nějaké opravdu dobré výkony v lize, zejména proti Bohemians, kde jsme se dobře vrátili na vlnu po FCSB,“ ocenil sparťanský trenér.

Úřadujícího rumunského šampiona vnímá jako velmi silného soupeře, proti němuž bude muset tým použít všechny možné poznatky. I proto měl k přípravě co říct útočník Ermal Krasniqi, který přestoupil do Sparty právě z rumunské Ligy 1. „Samozřejmě ligu i tým zná. Musíme využít všechny informace, které můžeme. Krasniqi má vhled přímo ze soutěže,“ říkal Friis.

Jeho svěřenci vyběhnou na trávník stadionu Steaua už v úterý od 20:30 českého času. Zápas, v němž se rozhodne o postupujícím, bude v případě remízy moci dojít i do penaltového rozstřelu. „Máme dobrou představu, kdo by je mohl kopat,“ ujistil všechny příznivce sparťanský lodivod.

Přestože jde o hodně, zvýšený tlak si podle svých slov neuvědomuje. „Jsem trenér Sparty, takže jsem vždycky pod tlakem,“ pokrčil rameny osmačtyřicetiletý trenér.