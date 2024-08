Sparta vstoupila do odvety s celkem z Bukurešti fantastickým způsobem. Už ve 13. minutě využil zmatků v pokutovém území Veljko Birmančević, který jen o chvíli později proměnil penaltu po faulu na Olatunjiho. Když se pak ve 37. minutě nádherně trefil ještě Lukáš Haraslín, vypadalo to, že je o vítězi a postupujícím rozhodnuto.

„Jsem opravdu šťastný, jak jsme hráli v první půli. Není to lehké na takhle obrovském stadionu s tolika diváky. Naše kvalita dnes rozhodla zápas. Ale to, co jsme měli v první půli, nám trochu scházelo ve druhé,“ hodnotil trenér Friis.

Pražané totiž v 60. minutě inkasovali z ojedinělé šance soupeře a rázem znervózněli. FCSB mělo optický tlak a pět minut před koncem základní hrací doby stáhlo rozdíl na jednogólový. Ten už Sparta uhájila.

„Ptáte se, proč jsme ve druhé půli nehráli tak jako v první? To je dobrá otázka. Počasí nám nepomohlo, pro kluky to bylo opravdu těžké, i když to není žádná omluva. Hřiště bylo špatné, takže to nebyl hezký zápas ani od jednoho týmu. Nebylo to určitě hřiště na Ligu mistrů,“ odpovídal dánský trenér.

I přes zkomplikování závěru nemyslel ani chvíli na to, že by Sparta mohla nezvítězit. „Nejdůležitější je se soustředit na to, co se děje teď, a napravit to,“ měl jasno a neopomněl připomenout ani předzápasovou tiskovou konferenci v rumunské metropoli.

„Pamatujete si včerejšek? Bavili jsme se o tom, že podle Rumunů už je to hotové. Říkal jsem, že jsme tady, abychom přepsali historii. A to jsme udělali, jsem pyšný. Sparta trpěla po mnoho let, ale vzali jsme si šanci o to bojovat,“ ocenil Friis.

S Malmö špatné zkušenosti

Šanci přepsat historii bude mít i v posledním předkole Ligy mistrů. Pražané se v něm utkají se švédským Malmö, s nímž v roce 2014 v boji o postup mezi evropskou smetánku prohráli.

„Slyšel jsem jen zběžně, že vyhráli, musíme se na to podívat. Vím, že mají velmi dobrý tým a velmi dobrého trenéra. Hráli jsme s nimi loni v přípravě, takže víme, co očekávat. Máme asistenta Jense (Askoua), který trénoval ve Švédsku, takže je zná. Můžeme se na ně připravit opravdu dobře. Bude to o kvalitě v obou zápasech,“ vyhlásil sparťanský trenér.

Ještě před úterní bitvou na severu Evropy ale čeká Pražany šichta v domácí soutěži. V sobotu se Sparta představí v Jablonci. „Zatím se nám dařilo zvládat oboje, i proto jsem trochu pyšný… Ne, to není pravda, jsem opravdu hodně pyšný na kluky, co dokázali. Už jsme hráli hodně zápasů. Teď musíme zase získat energii, protože nás čeká o víkendu opravdu těžký zápas,“ řekl Friis, z nějž po postupu čišela spokojenost.

Podaří se jemu a jeho svěřencům podruhé v řadě změnit historii? Dvojzápas s Malmö je tím posledním, co dělí Spartu od účasti v základní skupině Ligy mistrů.