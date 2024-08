Už v úterý večer může fotbalová Sparta získat jackpot. Pokud udrží dvoubrankový náskok ze švédského Malmö, prokouše se ze 4. předkola do hlavní fáze Ligy mistrů. Úkol, zdá se, jednoduchý. Jenže pozor, Letenští uměli v minulosti v předkolech i tvrdě narazit.

A nemusíme chodit za soupeřem daleko. Právě proti stejnému protivníkovi, kterého v úterý od devíti hodin večer přivítá na Letné, ztratila před deseti lety dvoubrankový náskok. Po výhře 4:2 z domácího prostředí, prohrála ve Švédsku 0:2, a jelikož tehdy ještě platilo pravidlo o vstřelených gólech na hřištích soupeřů, dál šlo Malmö.

Dvoubrankový polštář si přivezli i v roce 2009 do Řecka. Výhra 3:1 z Prahy jim však nakonec nebyla nic platná. Sparťané v Aténách prohráli 0:3 a po třetím předkole si chuť na Ligu mistrů museli nechat zajít.

Sparťané mají ve svých vzpomínkách ale i mnohem výraznější propadáky. Varovným zdviženým prstem před podceněním soupeře jsou zejména dvojzápasy proti Vasluji, Häckenu, Subotici a Stavangeru.

V roce 2011 byli dva kroky od postupu do základní skupiny Evropské ligy. V cestě jim stála rumunská Vaslui, soupeř, se kterým si měli podle papírových předpokladů poradit. Jenže to se nepovedlo. V Rumunsku totiž dvakrát inkasovali, sami gól nedali a museli doufat v obrat v odvetě. V té ale dokázali dát jen jednu branku.

O dva roky později krachly naděje Sparty už ve druhém předkole. Stejně jako nyní čekal Pražany švédský soupeř. S Häckenem začínali doma, jenže jen remizovali 2:2, když neudrželi dvougólový náskok. Seveřané za týden doma vyhráli 1:0 a vyprovodili Spartu z kola ven.

Neúspěch neunesli fanoušci

Před šesti lety se sparťanům zdály děsivé sny o Srbech. Už rok předtím skončili na kopačkách srbského soupeře, vypadli s Crvenou Zvezdou Bělehrad, ale to, co se stalo v létě 2018, čekal málokdo.

Do Nového Sadu přijeli jako favorité, zpět do české metropole ale odjeli po mizerném výkonu se svěšenými hlavami a porážkou 0:2. V odvetě pak sice dokázali ztrátu smazat, ale soupeř čtvrt hodiny před koncem dokázal vstřelit postupový gól. To navíc neunesli sparťanští fanoušci, kteří vnikli na trávník a zápas musel být na několik minut přerušen.

Vzpomínka poslední je ještě dosti čerstvá. Stalo se to na začátku nakonec veleúspěšného angažmá Briana Priskeho. Než si ale získal srdce fanoušků fotbalistů v rudých dresech, připsal si neúspěch.

V Praze svěřenci dánského kouče remizovali v rámci 2. předkola Konferenční ligy 0:0, v Norsku proti Vikingu Stavanger ale vedli. Domácí však brzy srovnali, a když už vše směřovalo k prodloužení, odsoudil gól Stavangeru po chybě Dávida Hancka Spartu jen k účasti v českých soutěžích.

Letos se jí otvírá velká šance na úspěch. Využije ji? Odvetné utkání 4. předkola Ligy mistrů začíná v úterý ve 21 hodin.