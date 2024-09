Martin Slabý dnes 21:52

Devatenáct let čekání bylo dlouhých, ale odměna o to sladší. Fotbalisté Sparty po návratu do hlavní soutěže Ligy mistrů na hřišti kralovali, Salcburku nasázeli tři góly, když dalších několik šancí neproměnili, a mají první tři body do tabulky. Jednou z hlavních postav byl nigerijský útočník Victor Olatunji, jenž zaujal nejen připodobněním ke Cristianu Ronaldovi.