Cíl sparťanských fotbalistů obhájit titul zdál se být takřka na dosah. Jenže objevil se soupeř nadmíru těžký, který může celé snažení zmařit. Jde snad o Slavii? Nebo Plzeň, která o víkendu nemilosrdně smetla Spartu čtyřmi góly? Ale kdepak. Řeč je o samotné Spartě.

Deváté kolo FORTUNA:LIGY zpestřilo derby Slavia - Sparta. | Foto: CPA

Může to znít zvláštně, ale začíná to tak čím dál více vypadat. Před začátkem jara to vypadalo na jarní dostihy o titul v podání Sparty a Slavie s tím, že Letenští měli do druhé části sezony lépe našlápnuto. Slávisté navíc svými výkony zkraje jara příliš neoslňovali, to Sparta působila několik kol o poznání přesvědčivějším dojmem.

Jenže uplynulo pár týdnů a situace se poněkud změnila. Náskok svěřenců trenéra Briana Priskeho už není čtyřbodový, ale ztenčil se na bod jediný.

Plzeň jako Liverpool. Západočeši sestřelili Spartu, Krejčí byl vyloučen

Do jedné z nejdůležitějších bitev ligové sezony šla Sparta bez jednoho ze svých klíčových hráčů. Angelo Preciado se hloupě vykartoval v derby proti Slavii. Za nesmyslné oplácení vyfasoval od disciplinární komise stopku na tři zápasy, a v Doosan Areně se tak Sparta musela obejít bez něj.

Třetí červená pro Krejčího

Preciado spoluhráčům v rudých dresech citelně chyběl, navíc ale přišla další pohroma. Ano, Sparta sice po trefě Chorého a vlastním gólu Panáka ztrácela v úvodu druhé půle dva góly, ale kolikrát už ukázala, že i s takhle nepříznivým průběhem utkání si dokáže poradit a vyválčit úspěch? Taková Slavia by po čtvrtfinále domácího poháru mohla na toto téma sepsat možná i slohovou práci.

Jenže v Plzni dopadlo všechno jinak. V 52. minutě fauloval Ladislav Krejčí, inkasoval druhou žlutou a poslal svůj tým do hry v oslabení.

Na hattrick jsem nemyslel, řekl Chorý. Spartě jsme zatloukli hřebíček do rakve

Vlastně se to i dalo čekat. Krejčí už v předcházejícím průběhu působil poněkud přemotivovaně a možná i frustrovaně z nepříznivého vývoje. Nejeden pozorovatel zápasu si mohl říct, že červená je na spadnutí.

A opravdu padla… Bylo to tuto sezonu už potřetí, ve Spartě celkově popáté. Krejčí už nedohrál zářijové derby v Edenu (1:1), kdy pykal za potyčku kapitánů s obráncem Janem Bořilem, v srpnu v Teplicích (1:1) zase stáhl unikajícího Daniela Filu.

Problém není jen u kapitána

Problém není ale nepochybně zdaleka pouze ve sparťanském kapitánovi. Vždyť Priskeho hráči dostali v této ligové sezoně už osm červených karet. To je v průměru jeden vyloučený za tři zápasy. A to je setsakra hodně.

Kromě Krejčího už v probíhajícím ročníku nedohráli některý ze zápasů Lukáš Sadílek, Adam Karabec, Martin Vitík, Victor Olatunji a už zmíněný šestadvacetiletý ekvádorský obránce Preciado. A to jsme jen v lize, další červené přidali sparťané dokonce i v pohárových soutěžích. Zejména červené karty pro Preciada, Karabce či jedna z těch pro Krejčího pak byly dílem oplácení a špatné disciplíny.

Priske po derby proti Slavii litoval ztráty Preciada. Ocenil výkon rozhodčího

Pravda, třeba vyloučení Olatunjiho nemělo podle komise rozhodčích přijít, protože druhou žlutou kartu neměl v říjnu proti Hradci Králové vůbec dostat. Ale stejná komise také uznala, že Sparta měla dostat červenou kartu hned ve čtyřech dalších případech (záložník Kaan Kairinen v zápase proti Pardubicím, Preciado v prvním derby, obránce Tomáš Wiesner v utkání proti Zlínu a další defenzivní hráč Matěj Ryneš v duelu na hřišti Slovácka).

Zdá se tak, že by na Letné měli honem rychle zapracovat na disciplíně, jinak by mohli po skončení sezony svých bohatých statistik v kolonce červených trestů hořce litovat.