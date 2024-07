Pokud chce Sparta postoupit do Ligy mistrů, musí přejít přes tři soupeře. První zápas 2. předkola je na programu v úterý od devíti večer, kdy vyzve právě irský Shamrock Rovers. Fotbalisté ze země proslulých pubů tuší, že je nečeká lehký protivník. Ostatně i bookmakeři tuší jasnou záležitost, Pražané představují jasného adepta na výhru.

Lopes, jenž v Shamrocku nosí kapitánskou pásku, vysekl českému mistrovi poklonu: „Hráli proti Liverpoolu a jsou etablováni v evropských soutěžích. Abychom se dostali na stejnou úroveň, toto jsou týmy, s nimiž chceme bojovat o vítězství.“

„Speciální večer na tribunách Tallaght pro irský fotbal… Skvělý způsob, jak ukázat irskou ligu na přeplněném stadionu, kde by měla být elektrizující atmosféra, rozplýval se na sociální síti X uživatel Mark Broomy.

Pokořit rudou družinu nebude pro dublinský celek nic lehkého, uvědomují si i tamní média. Spartě se loni povedlo projít až k branám osmifinále, v nichž byl nad její síly slavný Liverpool. Letenským se však předtím zadařilo proti tureckému gigantovi – Galatasarayi. Odvetný duel ve vyřazovací části na Letné dokonce ovládli poměrem 4:1.

Bulvární deník The Irish Sun pak před úvodním duelem zmiňuje hned několik sparťanských opor - ekvádorského štírka Angela Preciada (nakonec chybí ve výpravě) a rovněž účastníky skončivšího mistrovství Evropy, tedy české duo Jan Kuchta a Martin Vitík, Veljka Birmančeviče a v neposlední řadě i záložníka Qazima Laciho. Zajímavost? Novináři ze země, která na šampionátu chyběla, zapomněli na Lukáše Haraslína.

Sen o postupu do skupiny

Zábavnější formu představení soupeře zvolil server Extratime. Geografie, historie: Sparty v Řecku! „Nehledejte na Wikipedii řecké město Sparta, ale fotbalový klub.“ Následovaly už relevantní informace včetně toho, že Shamrock dvakrát narazil na soupeře z Česka a vždy padl (s Libercem i Mladou Boleslaví).

Na fóry, historii a statistiky teď v irské kabině není moc prostor. „Musíme se soustředit na to, co nás bezprostředně čeká,“ připojil svůj pohled obránce Trevor Clarke.

„To je důvod, proč chcete hrát v evropských soutěžích, soupeřit s těmi úplně nejlepšími. Víme, že to bude náročný úkol, ale těšíme se na něj. S tím se musíte poprat, v rámci pohárové Evropy nikdy nedojde na lehký zápas,“ dodal Lopes.

„Nemyslím si, že jednoduše chcete hrát na remízu, protože také nemusí nastat. Příští zápas je opravdu zásadní. Je to šance si zajistit postup do skupinové fáze (Konferenční ligy). Dáme do toho všechno,“ uzavřel.

On a jeho spoluhráči proklouzli do této fáze díky skalpu Vikinguru Reykjavík. Lídr mužstva si v odvetě proti Islanďanům pochvaloval atmosféru na domácím stadionu v Dublinu. „Bylo to naprosto neuvěřitelné,“ prozradil.

Sestřih dramatického zápasu:

| Video: Youtube

Postup v pohárech pro Rovers znamená i příspěvek do klubové pokladny. Irové už teď počítají, že dostanou alespoň okolo 1,7 milionu eur. Sparta sní o trochu jiné částce.