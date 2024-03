Boj s giganty začíná. Slavia s trumfem v bráně, Sparta s cenným podpisem

Jarní žně pro fotbalové fanouška konečně začínají. Už ve čtvrtek vyrukují sparťané a slávisté do boje v osmifinále Evropské ligy proti velikánům evropské kopané. Letenští doma přivítají jeden z nejslavnějších britských klubů FC Liverpool, červenobílí jedou bojovat o co nejlepší pozici do domácí odvety na milánské San Siro proti tamnímu AC.

Sparta se s Liverpoolem utkala už v roce 2011 | Foto: ČTK