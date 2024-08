Zatímco o tom, že Nova Sport bude vysílat odvetu pražské Sparty v Rumunsku proti FCSB, se rozhodlo až pár hodin před výkopem, nyní už mají sparťané jistotu, že letenské fotbalisty znovu v televizi uvidí.

Stejně jako fotbalisty z Vršovic. Dušan Mendel, šéf sportu na TV Nova, totiž ještě večer po postupu českých týmů prozradil na síti X, že Nova Sport odvysílá zápasy obou pražských celků.

Sparťané se o postup do hlavní fáze soutěže střetnou se švédským Malmö, slávistům se postaví francouzské Lille. Pro připomenutí: od září začne vše nanovo, a to doslova. Ať už české celky postoupí do Ligy mistrů, nebo spadnou do Evropské ligy, čeká je skupinová fáze o celkem osmi utkáních. Nezvyk? Rozhodně, poslední zápasy budou odehrány v lednu příštího roku.