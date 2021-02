Zbrojovka v sobotu nastoupila v pražském Ďolíčku, kde v utkání osmnáctého kola podlehla 1:2 Bohemians 1905. Zápas poznamenaly jak rozbahněný terén, tak mráz i sněžení. „Na stadionu hrají dva týmy, takže podklad byl měkký a zápas postupem času složitější,“ připomíná Hladík fakt, že vršovický trávník slouží jako domácí plocha hráčům Bohemians i Pardubic.

Především před střídačkami připomínalo rozryté hřiště spíš plac pro bahenní zápasy. Podíl na tom má také vyhřívání. „Trávníky nejsou dělané, aby se na nich teď hrálo. I když mají vyhřívání, pokud není perfektní podklad, změknou a pak se rozbahní,“ podotýká Hladík.

Náročné podmínky mají výrazný vliv na pohyb hráčů. „Terén byl měkký, stabilita hráčů složitá, klouzali jsme my i domácí,“ potvrzuje brněnský trenér Richard Dostálek.

Může z toho plynout také vyšší riziko zranění. „Je to větší zátěž na třísla. Na měkkém podkladu se nedá ani zabrzdit, měnit směr. Musíme se s tím poprat,“ uvědomuje si třiadvacetiletý Hladík.

Vhodné obutí podle něj na takový povrch zvolit nejde. „V bahně je to jedno, ať zvolíte jakékoli kolíky, klouzat budete tak či onak. Trávník se trhá a z toho je bahno,“ doplňuje.V Ďolíčku nastoupil od první minuty v útoku, měl za úkol napadat rozehrávku. Složitější pohyb na těžkém terénu ovšem vyžaduje větší předvídavost hráčů. „U fotbalu nikdy nevíte, co se stane. Na měkkém trávníku uklouznete a nepomůžou vám ani větší kolíky u kopaček,“ líčí znojemský rodák Hladík.

V zimě a na stále se zhoršujícím hřišti také rychleji docházejí síly. „Ke konci už jsem šlapal vodu, ale neměl jsem problém s dechem, spíš s nohama. Na měkkém terénu síly ubývají víc, což je znát na konci zápasu,“ popisuje střelec jediné brněnské branky Antonín Růsek.

V souvislosti s uvadajícím povrchem se také mění taktika mužstva, balon létá častěji vzduchem. „Takový terén není moc ke kombinaci, spíš je to o agresivitě a běhavosti. Záleží, jak je tým připravený, v téhle době jde o náročný fotbal, spíš boj o sbírání druhých balonů a podobně,“ sděluje Hladík.

Brněnský forvard v šestnácti utkáních tohoto ročníku vstřelil tři branky. V jarní části nastoupil podruhé v základní sestavě, dvakrát střídal. „Snažím se trénovat i hrát naplno, ale záleží na trenérovi. Konkurence je zdravá a hrát bude ten, kdo má má lepší formu a větší drajv, každý se musí poprat. Do útoku je nás víc, každopádně to neberu tak, že po uzdravení hraje Tonda Růsek a zabalím to. To by bylo špatně,“ přibližuje boj o sestavu Hladík.