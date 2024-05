Valnou hromadu považuji za velké vítězství fotbal a fotbalové asociace i výkonného výboru. Všechny tři důležité body, které vyčnívaly, byly schváleny. To jsou využití areálu Strahov. Buudeme dále pokračovat v soutěži se Spartou. Byly schváleny stanovy, které se před dvěma lety nepodařilo schválit a stejně tak příspěvky, které neprošly v minulém roce.

26. řádná valná hromada FAČR v Olomouci | Foto: Deník/Jan Pořízek

První místopředseda Jiří Šidliak mu přitakal. Pouze na průběh a délku valné hromady dodal: „Předvedená hra mohla být trošku lepší.“ S tím souhlasil také druhý místopředseda Jan Richter. „Na stanovách jsme pracovali několik let. Mám radost z organizace valné hromady, která proběhla dobře. Pozitivní pocit,“ řekl generální sekretář Martin Procházka.

Úvodní části valné hromady dominoval střed Jaroslava Tvrdíka s Petrem Fouskem, který se týkal nejen smlouvy STESu se Sport Investem. Šéf Slavie jasně řekl: „Petře, pokud by nebylo EURO, čelil bys tady odvolání.“ Následně se ke kritice přidali i další delegáti.

Tvrdík ostře kritizuje Fouska: Kdyby nebylo EURO, čelíš odvolání

„Program valné hromady byl jasně dán. Považuji to i za vítězství svoje. Neztotožňuji se s Jaroslavem Tvrdíkem. Není mi dvacet, aby mě někdo strašil odvoláním. Vím, co jsem pro fotbal udělal a nikdo se za tu práci tady za tři roky nemusí stydět. Účty budeme skládat na volební valné hromadě v roce 2025. Jestli se někdo dostane do výkonného výboru UEFA jako já, bude pro český fotbal jenom dobře,“ odpověděl na otázku na střet s Jaroslavem Tvrdíkem a zda považuje valnou hromadu také za své vítězství.

Tvrdíkův návrh usnesení, který byl hlavně o transparentnosti FAČRu totiž neprošel. „Nechci, abychom to interpretovali, že dopoledne bylo jen o Sport Investu a potom se náhodně schválily tři body. Je to opačně. Právě ty jsou velkým vítězstvím,“ dodal Fousek. Jestli bude mít tato valná hromada vliv na to, zda bude Petr Fousek kandidovat i na příští volební období, nynější předseda neřekl. „Není vhodné to hodnotit v emocích, až skončí EURO, tak s odstupem to budu řešit,“ řekl na závěr.